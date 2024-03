Matija Cvek prvi put progovorio o kćerki Loti, ima se čime za pohvaliti: "Kad se ufuraš, ide to skroz ok!"

Vodimo vas iza kulisa 31. Porina. Na crvenom tepihu prošetali su najpoznatiji domaći glazbenici. Matija Cvek prvi put govori o ulozi novopečenog oca, a Mia Dimišić otkriva na kakve dečke pada. Ekskluzivne priče iz backstagea donosi Dorotea Filipaj u prilogu IN Magazina.

31. izdanje Porina donijelo je Parnom valjku i njihovu neiscrpnom autoru Husu dvije nagrade za životno djelo.

"Mislim da su tu emocije neke velike, prije svega to je strast i taj obiteljski odnos koji bend njeguje oduvijek, nešto što me na prvu kupilo od prvog dana i mislim da je to danas donijelo nekakav isto rezultat", zaključio je njihov pjevač Igor Drvenkar.

"Ako bude sreće i zdravlja, nećete nas se brzo riješiti", poručio je Hus.

Matija Cvek okrunio se nagradom za najbolji pop album, a ovaj novopečeni otac podijelio je fotografiju najslađe obožavateljice koja ga čeka doma.



"Ma ona je najbolja na svijetu, to mi je najveća nagrada. Pa dobro, ovo s pelenama nije tak... Kad se ufuraš, ide to skroz ok", pohvalio se Matija.

Mia Dimšić je na crvenom tepihu oduševila svojim modnim izborom, pokazujući kako crna kombinacija može biti razigrana. Uz neizbježne štikle, ova glazbenica ističe kako joj je važno da njezin partner bude nešto viši od nje.



"Moram priznati da bi mi bilo čudno. Uvijek mi to predstavlja problem, možda je to glupo, ali tako smo valjda od malena vizualno naučeni i vidimo to svugdje oko sebe. Nikad ne reci nikad, ali bilo bi mi čudno", priznala je.

Kninski reper Vojko V stigao je na dodjelu sa suprugom, a on i suradnici rekorderi su ovogodišnjeg Porina. Četiri kipića idu s njima u Dalmaciju.

"Za omot mi je najdraži Porin. Ne znam jel znaš, omot mi je ona glava, svi su mrzili tu glavu, nitko nije vjerovao, ja sam vjerovao u tu glavu i dobila je tu potvrdu", izjavio je Vojko V.

Po struci programer, ovaj 39-godišnji glazbenik sreću je ipak pronašao u studiju.



"Pa u mome slučaju, kao reper. Programiranje je dobra branša, ja se jednostavno nisam snašao u tome. U momentu kad sam odustao od te branše krenuli su koncerti i sve, tako da nisam imao neku opciju. Jedina opcija mi je bila to", priznao je.

Letovci mogu bez preuveličavanja reći da je 2023. godina za njih jedna od najuspješnijih u karijeri. Za sve je zaslužna "Mama ŠČ".

Tri Porina su u rukama, gdje će sa svim silnim nagradama koje su dobili u zadnjim mjesecima?

"Zakopat ćemo ih pa nek narastu nove nagrade, za nove generacije.

Imamo zid sad od Porina i onda je to kao neka staklena kuća", rekli su dečki iz benda.

Dok oni grade staklenu kuću, drugi svoje kipiće drže posvuda.

"Jedan mi je u studio, jedan kući, treći je kod babe na selu", otkrio je Vojko.



"Nekako smo podijelili po ekipi, jedan kod producenta, jedan u Americi čak, jedan u Osijeku kod mame i tate, tako da mislim da je samo jedan kod mene", zaključila je Mia.

Sigurni smo da će iduće godine na dodjelama najvećih glazbenih nagrada briljirati i Baby Lasagna.



"Svako mu dobro želimo i mislimo da će dobro proći i mislimo da smo mi na neki način bili ledolomci", izjavio je Prlja iz Leta 3.

Švedski led lako će se otopiti uz Rim tim tagi dim ritam!

