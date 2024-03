Alen Bičević prisjetio se situacije u kojoj mu se zamjerio jedan kolega: ''Znači sve što je moglo je otišlo po zlu, krivo sam upao...''

Pjevač grupe Joy Alen Bičević gostovao je u Special Happy Showu.

Osim glasom, Alen pažnju javnosti privlači i stasom, pogotovo fantastičnim transformacijama u aktualnoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato". Slušateljima Happy FM-a je otkrio što misli o odlasku u solo vode, što misli je li bolji od Maje Šuput, s kime bi volio snimiti duet, ali i koga s estrade ne voli i zašto.

Grupa Joy nam je svima poznata jer je Maja Šuput bila njihova pjevačica koja je nakon par godina otišla u solo vode, a bi li Alen išao u solo vode?

"Pa znaš što, nikad ne reci, nikad, ali sada me zaista to ne privlači", izjavio je.

Je li Joy bio uspješniji u Majino ili njegovo vrijeme?

"Uh, ovo je dobro pitanje…hm... Pa mislim da smo tu negdje, ali ja aktivno radim na tome da je prestignem!", zaključio je.

Pogledaji ovo inMagazin Alen Bičević briljirao je kao Gabi Novak i odnio svoju drugu pobjedu u hit-showu: "Osjećaj koji sam imao je famozan, nešto neopisivo!"

Alen se od sedme godine bavi pjevanjem, već je godinama na domaćoj glazbenoj sceni, ranije se već natjecao u pjevačkom showu, a otkada je u grupi Joy pjeva i na vjenčanjima.

"Često se dogodi da fulam mladencima ime. To je onako regularno, na to su već svi navikli, a sada je li bilo nekih neugodnih situacija, pa nije bilo… Zbilja se ne mogu sjetiti da bi nešto izdvojio, da je bilo grozno… Mislim, znaju oni kad nas kapare da će to biti dobra katastrofa", našalio se.

Ipak, prisjetio se jedne situacije radi koje mu se zamjerio čak i kolega Matija Cvek.

"Jao… Sjetio sam se nečega… Prvi ples, znači sve je otišlo, sve što je moglo poći po zlu je pošlo po zlu. Zaboravio sam tekst pjesme, krivo sam upao, ma katastrofa… Oni su mene gledali, ja sam gledao njih… Ja mislim da smo tu izgubili jedno tri svadbe, minimalno! Od tada ne volim Matiju Cveka - evo javno sam to izgovorio, ali nije do njega, do mene je!", izjavio je Alen.

Pogledaji ovo Celebrity Tonči Huljić, Mate Bulić i Maluma u izlasku? Okupila se ekipa kakvu nismo mogli zamisliti ni u najluđim snovima!

No, priznao je kako bi rado surađivao sa popularnim kolegicama, a volio bi snimiti duet s Aleksandrom Prijović.

A što je s našim izvođačima? Postoji li tu netko?

"Uuuu… Severina uvijek i zauvijek. Severina! Nitko iznad Severine čovječe. Nitko!", zaključio je Alen.

Kako to da nije sada već došlo do te suradnje? Je li pokušao nešto u tom smjeru?

"Pa ja svoj bend nagovaram uporno, oni se nećkaju. Dok ja osobno to ne riješim, to očito neće biti riješeno, tako da evo sad prijetim Damiru i Darku. Kad tad ću doći do Severine i snimit ću s njom duet", najavio je Alen.

