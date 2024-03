Ovo je našem pjevaču zadalo najviše muke kod preobrazbe u Aleksandru Prijović: ''Vi nemate pojma kako je nama ćelavima, užas!''

Aleksandra Prijović ponovno je publiku digla na noge. Ali ovog puta u studiju showa Tvoje lice zvuči poznato. U nju se transformirao kandidat Alen Bičević i sve zadivio svojim nastupom. Što mu je pomoglo da je tako dobro imitira, ali i što mu je zadavalo najviše muke, otkrio je našoj Matei Slogar za In magazin.

Besprijekorna transformacija u pjevačicu Aleksandru Prijović donijela je Alenu Bičeviću pobjedu u drugoj epizodi showa!



''Bit Aleksandra Prijović je zabavno ali čak i naporno. Ne zbog suknjice, ne zbog protetike nego zbog kose. Ta kosa ide svugdje, u oči, u usta evo na to se ne bi mogao naviknut'', rekao je.



Alen je pokazao svu raskoš svojeg glasa i očarao žiri.

''Ovo je toliko teško, stvarno je teško, ti si muški glas, muški vokal i to fenomenalan i onda na ovaj način iznijet jednu žensku pjesmu ma Alene svaka ti čast'', rekla mu je Minea.Pjevačicu koja je 5 puta napunila zagrebačku Arenu, sluša i privatno. Bio je na njezinu koncertu, a to iskustvo mu je u ovom nastupu pomoglo.''Uživao sam u svakoj minuti, pomno sam pratio, pomno sam gledao intervjue i sve pjesme i inače ju slušam i jako su poštujem kao umjetnicu, glazbenicu, tako jedna mlada cura, pozitivna da jedan uspjeh napravi. Zbilja sam se potrudio i dao sve od sebe'', govori Alen.Idući tjedan Alen će visoke potpetice ipak skinuti jer gljiva mu je dodijelila mušku masku!''Čovjek iz naroda Mate Bulić i jedva čekam da zapalim i goru i borovinu i tebe ću zapalit'',šali se Alen Bičević.Otkrio nam je što bi za njega u tom nastupu moglo biti najizazovnije:''Kosa. Kod mene je uvijek kosa, protetika više manje to znaš da ne možeš ni disat ni pričat s tim ali kosa ljudi moji vi nemate pojma kako je nama ćelavima. Užas znojiš se, svrbi, ta kosa ulazi u uho, u oko, u nos, nema gdje je nema'', zaključio je.Kako će se Alen snaći kao Mate Bulić, nestrpljivo očekujemo saznati već iduće nedjelje u omiljenom showu Tvoje lice zvuči poznato!

