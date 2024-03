Preminula je Kostadinka Velkovska: Bila je velika glumica, pjevačica i borac, imala je karijeru dugu više od pola stoljeća

Kostadinku Velkovsku život nije mazio, no ona se sa svim nedaćama nosila uzdignute glave. Nažalost, zadnju bitku nije uspjela izboriti.

Poznata glumica Kostadinka Velkovska, preminula je u 76. godini života, potvrdio je njezin sin Nikola za 24 sata.

Prošle je godine objavljeno kako je glumica Kostadinka Velkovska doživjela moždani udar. Zbog benignog tumora na mozgu bila je u teškom stanju te su joj tumore morali odstraniti.

"Imala je dren u glavi mjesec i pol, jako je krvarila. Sad ima trajno oštećenje mozga. U početku su liječnici mislili da zbog siline moždanog udara i obilnog krvarenja neće preživjeti. Ali mama je borac, uspjela je doći do stabilnog stanja. Maknuli su je s respiratora, kisika, maknuli su i dren iz glave. Fizički je dobro, koliko to može biti od ležanja. Stabilno je, ali počela je mršavjeti i sad to može trajati. Najveći problem je ležanje i što imunitet može prestati funkcionirati. Ne daj Bože da navuče neku upalu, bakteriju..., to je vrlo teško liječiti", rekao je tada Nikola Podkrajac.

Glumica su se ukupno pojavila tri tumora, a ona je ranije otkrila da ju ništa ne sputava.

"Privatno me ništa ne sputava, normalno idem u dućan, skuham si, koncentracija mi je dobra, čujem, vidim, mogu zapamtiti tekst i radujem se svemu što će doći. Svakoj novoj ulozi, svakom projektu", otkrila je tada.

Neuništivu Kostadinku život nikad nije mazio. Obilježili su ga prerani odlasci dragih ljudi - najprije sestre, potom oca, zatim supruga te naposljetku majke. Sve boli ova hrabra žena podnosila je uzdignute glave.

"Ja sam i predstave igrala, i pjevala. Mama je umrla u srijedu, u četvrtak ja pjevam Osjećanja života. Otpjevam pjesmu uf, završi pjesma plačem, plačem, e tako se to rješava. Moraš izdržati!'', zaključila je Kostadinka svojevremeno.

Lijepa djevojka iz Makedonije Kostadinka Velkovska s nepunih 19 godina iz rodnog Skoplja stigla je u Zagreb na prijamni ispit na Akademiji dramske umjetnosti. U hrvatsku metropolu zaljubila se na prvi pogled.

''Ja sam zavoljela Zagreb, Bože, za mene je bio grad bolji od Beograda, bolji od Skoplja. I ta moja ljubav prema Zagrebu je i dan danas'', ispričala je Kostadinka u intervjuu za In magazin u travnju prošle godine.

Na daskama HNK zaigrala je još kao studentica u Baladama Petrice Kerempuha. Upravo ondje na vrlo neobičan način započelo je njezino veliko prijateljstvo s Miroslavom Krležom.

''Tamo u bifeu sve zauzeto i jedan stol i samo jedan čovjek sjedi, a ja u kostimu anđela dolazim i kažem - je l' ja mogu tu sjesti, a on veli da. I sjela ja, mi pričali o predstavi ovo, ono, i dolazi Škiljan redatelj i Nikica Kalođera i veli gospon Krleža, ja pogledam, au Krleža i dižem se, a on veli sjedi. I mi smo postali povezani. Ja sam kod njih doma dolazila, s Belom sam bila prijateljica...", prisjetila se tada Kostadinka.

U zagrebačkom Kerempuhu publiku je oduševljavala puna četiri desetljeća. Prva je glumica na svijetu koja je na kazališnim daskama odigrala Majku Terezu u svojoj posljednjoj predstavi "Svetica u tami".

