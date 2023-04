Diva makedonskih korijena sasvim otvoreno o najvećoj životnoj bitci: ''To će biti sve u redu"

Velika glumica, velika pjevačica i velik borac - ovako bi se najbolje mogla opisati Kostadinka Velkovska. Impresivnu karijeru, dugu više od pola stoljeća, privremeno je zaustavila opaka bolest. No optimistična diva makedonskih korijena ne gubi nadu i u otvorenom razgovoru s našom Anjom Benetom najavljuje povratak na pozornicu.

Lijepa djevojka iz Makedonije Kostadinka Velkovska s nepunih 19 godina iz rodnog Skoplja stigla je u Zagreb na prijamni ispit na Akademiji dramske umjetnosti. U hrvatsku metropolu zaljubila se na prvi pogled.

''Ja sam zavoljela Zagreb, Bože, za mene je bio grad bolji od Beograda, bolji od Skoplja. I ta moja ljubav prema Zagrebu je i dan danas'', govori Kostadinka.

Na daskama HNK zaigrala je još kao studentica u Baladama Petrice Kerempuha. Upravo ondje na vrlo neobičan način započelo je njezino veliko prijateljstvo s Miroslavom Krležom.

''Tamo u bifeu sve zauzeto i jedan stol i samo jedan čovjek sjedi, a ja u kostimu anđela dolazim i kažem - je l' ja mogu tu sjesti, a on veli da. I sjela ja, mi pričali o predstavi ovo, ono, i dolazi Škiljan redatelj i Nikica Kalođera i veli gospon Krleža, ja pogledam, au Krleža i dižem se, a on veli sjedi. I mi smo postali povezani. Ja sam kod njih doma dolazila, s Belom sam bila prijateljica...", prisjetila se Kostadinka.

U zagrebačkom Kerempuhu publiku je oduševljavala puna četiri desetljeća. Prva je glumica na svijetu koja je na kazališnim daskama odigrala Majku Terezu u svojoj posljednjoj predstavi "Svetica u tami".

"Moj unuk mi je rekao: bako, tak si dobro glumila da nisam vjerovao da si ti moja baka. E, to je važno. ", ispričala je Kostadinka.

A onda je prije tri i pol godine, njezinu više od pola stoljeća dugu karijeru, zaustavila šokantna dijagnoza tumora na mozgu.

"Hitna operacija jer otekli edem je bio, au Bože. On je benigni, sve je bilo dobro , sve. Dobila sam koronu prošle godine, to je nevjerojatno, za svoj rođendan sam bila u bolnici. A tri puta cijepljena. Sad sam dobro. Sad momentalno me malo štitnjača muči, ali to će biti 15. svibnja operacija i to će biti sve u redu'', ispričala je Kostadinka.

Neuništivu Kostadinku život nikad nije mazio. Obilježili su ga prerani odlasci dragih ljudi - najprije sestre, potom oca, zatim supruga te naposljetku majke. Sve boli ova hrabra žena podnosila je uzdignute glave.

"Ja sam i predstave igrala, i pjevala. Mama je umrla u srijedu, u četvrtak ja pjevam Osjećanja života. Otpjevam pjesmu uf, završi pjesma plačem, plačem, e tako se to rješava. Moraš izdržati!'', zaključila je Kostadinka.

Poznata glumica i šansonijerka veselila se i zajedničkom koncertu s Akijem Rahimovskim, s kojim je planirala snimiti i album makedonskih narodnih pjesama.

''S Akijem smo napravili popis i za CD, sve, sve, sve, i u četvrtom mjesecu je bio predviđen koncert i on je umro. Ja sam i sa Tošem Proeskim bila prijateljica, baš smo planirali da napravimo zajedno koncert. Da to bude dijaloška forma, tako da pjevamo, i on pogine'', prisjetila se Kostadinka.

Najljepše makedonske narodne pjesme s Akijem i Tošem, nažalost, nije uspjela zajedno zapjevati, no od svojih snova nije odustala. Vječno optimistična diva planira ih ostvariti već ovog listopada u svojem Kerempuhu.

"Moja ljubav, tako bi se zvao koncert - makedonske narodne pjesme, balade i ritmične jer ja jako volim Makedoniju. To je čudo jedno, kad voliš nešto jako i možda će to biti zadnji koncert. Neka bude!'', zaključila je Kostadinka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.