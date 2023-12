Sin Kostadinke Velkovske otkrio u kakvom je stanju legendarna glumica: "Ne znamo ni kako je preživjela"

Kostadinka Velkovska završila je u bolnici još u srpnju ove godine zbog moždanog udara, a njezino stanje i dalje se ne popravlja.

Hrvatska glumica makedonskog porijekla Kostadinka Velkovska (74) i dalje se nalazi u bolnici, točnije u KBC-u Zagreb te je u komi, a njezin sin Nikola sada je za 24 sata otkrio u kakvom je stanju njegova majka.

"Nažalost, promjena na bolje nema. Tako je od sedmog mjeseca, a bilo je dana kad joj je bilo i lošije. Ne znamo ni kako je preživjela taj infarkt, ali ona je jaka. Mi se kao obitelj dobro držimo", rekao je hrabro.

Vijest o tome da je završila u bolnici otkrila je njezina prijateljica Marija Sekelez za 24 sata.

"Užas, javili su mi u ponedjeljak da je imala moždani. Tužno je, ona se jako napatila i prošla je dosta operacija u posljednje vrijeme. Sada je na intenzivnoj, nitko ne zna ništa", rekla je Marija tada.

Više od pola stoljeća dugu karijeru prije tri i pol godine zaustavila je šokantna dijagnoza tumora na mozgu. O svemu je Kostadinka u travnju pričala za In magazin.

"Hitna operacija jer otekli edem je bio, au Bože. On je benigni, sve je bilo dobro, sve. Dobila sam koronu prošle godine, to je nevjerojatno, za svoj rođendan sam bila u bolnici. A tri puta cijepljena. Sad sam dobro. Sad momentalno me malo štitnjača muči, ali to će biti 15. svibnja operacija i to će biti sve u redu'', ispričala je Kostadinka.

Neuništivu Kostadinku život nikad nije mazio. Obilježili su ga prerani odlasci dragih ljudi - najprije sestre, potom oca, zatim supruga te naposljetku majke. Sve boli ova hrabra žena podnosila je uzdignute glave.

"Ja sam i predstave igrala, i pjevala. Mama je umrla u srijedu, u četvrtak ja pjevam Osjećanja života. Otpjevam pjesmu uf, završi pjesma plačem, plačem, e tako se to rješava. Moraš izdržati!'', zaključila je Kostadinka tada.

