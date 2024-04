Pogledajte kako izgleda stan Matije Cveka, objave koje je podijelio po Instagramu otkrile su da se pomno pazilo na svaki detalj!

Matija Cvek par puta je objavio fotografije sa kćerkicom Lotom, a u spomenutim objavama mogli smo vidjeti kako izgleda dio njegovog stana.

Naš pjevač Matija Cvek uživa u svojoj ulozi oca, a koliko mu je lijepo, pokazuje i svojim pratiteljima na Instagramu.

Osim preslatke djevojčice Lote koju je dobio zajedno s partnericom Miriam Cikron, obožavatelji su mogli primijetili i poneke kutke njihovog doma u Zagrebu.

Pogledaji ovo Celebrity Matija Cvek rastopio je obožavatelje novom fotografijom s kćerkicom Lotom: "Ima li što ljepše?"

Naime, Cvek je nedavno objavio svoju kćerkicu kako navija za tatu na dodjeli Porina, a na fotografiji dala se primijetiti i blagovaonica s okruglim stolom, bež stolicama i velikim televizorom koji je zakačen na zid.

Bijele dugačke zavjese otvorile su prostor, a novopečeni je tata potom objavio i fotografiju na kojoj igra PlayStation dok mu kćerkica leži na ramenu.

Pogledaji ovo inMagazin Matija Cvek prvi put progovorio o kćerki Loti, ima se čime za pohvaliti: "Kad se ufuraš, ide to skroz ok!"

Na spomenutoj fotografiji možemo uočiti sivu sofu sa smeđim jastucima, a prostor iza nje krasio je predivan mramorni zid.

Pored trosjeda, nalazi se i drveni stolić ukrašen svijećom, knjigama i cvijećem.

Sviđa li vam se kako izgleda dom Matije Cveka? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Fotografije možete pogledati u našoj galeriji.

Podsjećamo, Matija je nedavno pred kamerama IN Magazina prvi put javno progovorio o kćeri i ulozi novopečenog oca.

Pogledaji ovo Celebrity Matija Cvek nakon osvojenog Porina objavio fotografiju novoređene kćeri: "Hvala kaj si navijala ručice mala"

"Ma ona je najbolja na svijetu, to mi je najveća nagrada. Pa dobro, ovo s pelenama nije tak... Kad se ufuraš, ide to skroz ok", pohvalio se Matija.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Za obitelj Šuput ljeto već je počelo, evo u kojoj avanturi i outfitu njezin sin ovaj put skuplja simpatije!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Vedrana Rudan žestoko oplela po Matanićevom priznanju: "Sad će kod zlostavljača žena alkoholizam i bijeli nos biti olakotna okolnost..."