Matija Cvek rastopio je obožavatelje novom fotografijom s kćerkicom Lotom: "Ima li što ljepše?"

Matija Cvek objavio je na Instagramu fotografiju s kćerkicom Lotom i rastopio svoje brojne obožavatelje koji mu i dalje čestitaju na prinovi.

Naš pjevač Matija Cvek uživa u svojoj ulozi oca, a koliko mu je lijepo pokazao je svojim pratiteljima na Instagramu.

"Godišnji", napisao je Matija uz fotografiju na kojoj pozira sa svojom kćerkicom Lotom koju je dobio s Miriam Cikron, doku mu leži na prsima dok on u ruci ima upravljač za igrice.

"Preslatko", "A sad tek kad krene inspiracija za novu muziku", "Najbolji godišnji", "Ima li što ljepše", komentirali su njegovi obožavatelji, a i dalje mu pristižu čestitke na prinovi.

Matija je nedavno pred kamerama IN Magazina prvi put javno progovorio o kćeri i ulozi novopečenog oca.

"Ma ona je najbolja na svijetu, to mi je najveća nagrada. Pa dobro, ovo s pelenama nije tak... Kad se ufuraš, ide to skroz ok", pohvalio se Matija.

Pogledaji ovo Celebrity Mariji Šerifović na koncertu u Areni Zagreb pridružio se jedan od naših najpopularnijih pjevača, najavila ga je baš lijepim riječima!

Njezinu prvu fotografiju podijelio je nakon ovogodišnje dodjele Porina na kojoj je dobio nagradu za Najbolji album pop glazbe.

"Hvala kaj si navijala ručice mala", napisao je pjevač u opisu.

"Čestitam amigo! Bravo i za divne ručice", "A kakve pjesme nam tek slijede uz takve dvije muze", "Uz ovakvo najslađe navijanje, nagrada je neminovna", "Sigurno najdraži i najslađi fan", "Bravo", komentari su se samo nizali.

Pogledaji ovo Celebrity Matija Cvek na koncertu otkrio ime svoje novorođene kćeri: "Molim vas jedan veliki pljesak za... "

Matija je postao tata krajem veljače, a sretne vijesti kratko je potvrdio za Net.hr.

"Istina je, postao sam tata. Doma je velika zbrka, nemam vremena otkrivati detalje", rekao je pjevač.

Matija je također nedavno proslavio 31. rođendan koji je dočekao u Areni Zagreb gdje je nastupio kao gost Mariji Šerifović s kojom ima i duet ''Pola sunca'', a ona ga je najavila posebnim riječima.

