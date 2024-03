Kraljica Camilla oglasila se prvi put o stanju Kate Middleton i otkrila nove detalje kako se osjeća: "Znam da je ona..."

Kraljica Camilla prvi je put javno komentirala zdravstveno stanje Kate Middleton otkako je objavljena vijest da boluje od karcinoma.

Kraljica Camilla prvi je put progovorila o princezi od Walesa i njezinoj dijagnozi raka rekavši pritom kako zna da je Kate oduševljena svim lijepim željama i podrškom koja joj pristiže sa svih strana svijeta.

76-godišnja Camilla posjetila je Shrewsbury gdje je upoznala dvije mlade sestre koje su za Kate izradile postere ukrašene srcima i zvjezdicama. Desetogodišnja Harriet i šestogodišnja Lois Waterston pitale su kraljicu bi li ih predala princezi, na što im je ona i potvrdno odgovorila.

"Znam da je Catherine oduševljena sa svim lijepim željama i podrškom", rekla im je.

Jedna od djevojčica se pritom ispričala jer je zaključila da je njezin poster malo neuredan.

"Žao mi je što je malo izgužvan", ali Camilla joj je rekla da će ih pažljivo nositi i pobrinuti se da Kate zna da joj posteri stižu, prenosi Mirror.

Pogledaji ovo Celebrity Kraljevska obitelj prolazi kroz teško razdoblje, a izostanak javne potpore njezine važne članice itekako se osjeti

Vijest da omiljena britanska princeza Kate Middleton boluje od raka šokirala je svjetsku javnost, a video kojim je to objavila sve je dirnuo.

Kate je svoj govor u kojem obznanjuje da joj je dijagnosticirana teška bolest snimila u vrtu Windsor, a prema pisanju The Mirrora, nije slučajno odabrala baš tu lokaciju. Naime, u njezinoj pozadini možemo vidjeti narcise, cvijeće koje je poznato po svojoj simbolici proljeća i novih početaka, a to je i razlog zbog kojeg je postalo simbolom nade za oboljele od raka.

Prema pisanju stranih medija, Kate je sama izabrala vrijeme i mjesto na kojem će snimiti video, a potez s narcisima njezina je poruka podrške svima koji prolaze kroz jednaku ili sličnu situaciju kao ona.

Princeza je svoj emotivni govor napisala sama, a njezin je prijatelj otkrio kraljevsko razmišljanje iza obraćanja naciji.

"Nije se zapravo radilo o drami posljednjih nekoliko tjedana, iako je to očito sve uznemirilo. Osjećala je da to mora učiniti zbog toga tko jest. Bilo je to više od toga što zna da je javna osoba i da ima širu odgovornost zbog svoje titule", rekao je za Sunday Times.

"Sve je to bila ona, napisala je svaku riječ, vrlo se brzo poklopilo", dodao je.

Pogledaji ovo Celebrity Kraljica Camilla otputovala sama pa otkrila kako je Charles: "Bio je jako razočaran…"

Princeza je u videu objasnila kako je u ranoj fazi liječenja te da joj je opaka bolest otkrivena testovima. Ispričala je da joj je dijagnoza bila veliki šok te da je iza nje nekoliko nevjerojatno teških mjeseci, no pokušala je i umiriti javnost.

''William i ja učinili smo sve što možemo da procesuiramo cijelu situaciju i riješimo što je moguće više unutar obitelji. Trebalo nam je vremena da objasnimo sve Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji je prikladan za njih i da ih uvjerimo da ću biti dobro. Mojoj obitelji trebalo je nešto vremena, prostora i privatnosti'', priča Kate u videu.

Istaknula je kako cijelo ovo vrijeme ima veliku podršku svoje obitelji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Objavljena je nikad viđena fotografija Kate Middleton, evo zašto je baš sad dospjela u fokus javnosti

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najpoznatiji par na planetu uhvaćen je u opuštenim trenucima i razgolićenim izdanjima, napokon su pronašli malo vremena za sebe!