Knoll javno podijelila neugodnu situaciju koju je doživjela od hrvatskih klubova, pa samouvjereno poručlila: "Ništa me ne može zaustaviti..."

Ivani Knoll je za jedan projekt trebao dobar hrvatski stadion, međutim, na svom je Instagramu podijelila da je od klubova dobila negativne odgovore.

Poznato je da naša influencerica i vatrena navijačica Ivana Knoll mami uzdahe i na tribinama te je nedavno najavila kako će i ove godine pratiti Europsko nogometno prvenstvo sa stadiona, koje će se održati u Njemačkoj.

Sada se Knoll oglasila na svom Instagram profilu povodom neugodne situacije koje je doživjela od hrvatskih klubova.

"Samo želim objasniti situaciju koja se trenutačno događa", počela je.

"Radim na projektu vezanom uz nadolazeće Europsko prvenstvo i trebao mi je lijepi stadion u Hrvatskoj na 30 minuta snimanja projekta, bez ljudi, bez ikakvih komplikacija koje bi mogle naštetiti terenu.

Nakon što je moj tim poslao upit NK Osijeku, dobili smo negativan odgovor. Uspjeli smo doći do kontakta za Poljud, gdje smo dobili odgovor da ne promoviramo Hajduk te da to ne možemo evidentirati jer ne doprinosimo promocija Splita.

Samo ne znam kako stadion u Njemačkoj pristaje na istu situaciju i smatraju da to doprinosi promociji, a recimo moja zemlja ne.

Ovdje sam još jednom željela naglasiti, iako imam podršku od običnih ljudi, da uvijek postoje zaposlenici koji me pokušavaju zaustaviti u mom uspjehu, ali NIŠTA ME NE MOŽE ZAUSTAVITI. Tko me ne ubije, ojača me", zaključila je Knoll.

Podsjetimo, Knoll je dugi niz godina bila u vezi s poduzetnikom Antom koji se bavi nekretninama. Rijetko ga je pokazivala u javnosti, no jednom prilikom uhvaćeni su zajedno na tribinama tijekom utakmice Vatrenih.

Na Instagram priči koju je nedavno objavila, odgovarala je na zanimljiva pitanja pratitelja, a jedno od njih ticalo se i njezina ljubavnog života pa je Ivana napisala:

"Nakon 13 godina u vezi, nije loše biti slobodna".

"Ništa se nije dogodilo, hvala Bogu. Život nas je promijenio, ali on će uvijek biti moj broj jedan, moja najveća ljubav. I znate, nekad se nešto ne može ponoviti. Uvijek ću ga čuvati u srcu i držati njegova leđa", zaključila je Ivana.

Ivana je nedavno u Miamiju kupila i stan.

