Peco i Silvia u Beogradu privukli brojne znatiželjne poglede, pogledajte što su radili nasred ulice!

Silvia Dvornik objavila je romantičan video s Markom Pecotićem Pecom iz Beograda.

Naš glazbeno-ljubavni par Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik pod povećalom su javnosti otkako se doznalo za njihovu vezu, a sada su još jednom pokazali koliko su zaljubljeni.

Silvia, koja je Pecin prateći vokal, na svojem se profilu na Instagramu osvrnula na njihovih nekoliko zadnjih nastupa, kojima su zatvorili zimsku sezonu, a pritom je objavila i jedn njihov romantični video iz Beograda.

Peco i Silvia zaplesali su nasred ulice u samom centru srpske prijestolnice te su tako privukli brojne znatiželjne poglede, no oni su samo gledali jedno u drugo te su plešući izmjenjivali i nježne poljupce.

Marko i Silvia ni na nastupima ne skrivaju koliko su zaljubljeni, a godinu i pol dana nakon što je on obznanio da se zbog nje rastaje od supruge Irene, zbog čega su se našli na meti kritika, ekskluzivno za In Magazin iznijeli su svoju stranu priče.

"Nisu to lijepe stvari, ljudi se igraju životima, a zapravo ne znaju što time rade samo iz svoje dosade ili obijesti. I ja i ona i dalje stojimo tu, zbog toga što vjerujemo u sve ovo, a ne zbog toga što je netko nešto rekao. Ne slušamo ničije priče nego gledamo jedno drugo, slušamo što nam srce govori i tako je bilo i tako će i biti'', rekao je Marko.

''Prirodni tijek je bio takav da smo malo bili izignorirani, ali to je sve sastavni dio života. Nešto smo iz toga i naučili, nešto dobili, nešto izgubili, ali evo, nakon tog jednog šikaniranja opet je prošlo to jedno razdoblje gdje smo počeli normalno dalje.'', dodala Silvia.

Oboje su rekli i kako su s bivšim partnerima ostali u dobrim odnosima.

"Mi imamo obaveze svatko od nas i prema svome životu koji smo ostavili, tako je to i ostalo, stvarno u dobrim odnosima. Samo što to nikoga ne zanima. Ljude zanima nered, zato oni i izmišljaju i pišu o neredu, a Silvija i ja i svi drugi oko nas znaju da je to stvarno sve ok i da nema straha. I da ono što smo odlučili, a to je neki drugi korak i ne živjeti kako su ljudi navikli da se živi, da se stavljaju stvari pod tapet. Nismo naravno naišli na odobrenje i svi su se srušili baš na nas. Svatko tko nas upozna zna da mi nismo onakvi kakvi nas zapravo prikazuju i to najviše zapravo boli", istaknuo je Peco.

Marko je s bivšom suprugom Irenom bio u braku 17 godina i zajedno su dobili dvojicu sinova, a ona je nedavno na društvenim mrežama vratila svoje djevojačko prezime.

