Janica Kostelić na proslavi rođendana pozirala je pored svog djeteta kojeg je rodila prošle godine: "Kakav prekrasan dan..."

Iako ju u javnosti ne viđamo često, sada je Janica Kostelić snimljena s djecom na proslavi rođendana.

Bivša alpska skijašica Janica Kostelić svoj privatni život čuva podalje od očiju javnosti, ali sada je snimljena u društvu svoje djece na proslavi rođendana Elle Skye, inače kćerkice Anite Dujić.

Glumica je na svojoj Instagram priči podijelila fotografiju s proslave, a na kojoj se nalazi naša bivša skijašica. Pozirala je pored kolica svog djeteta, koje je rodila prošle godine.

"Kakav prekrasan dan proveden u društvu prijatelja povodom Ellinog prvog rođendana", napisala je Anita.

Podsjetimo, Imperijal je nedavno podijelio ekskluzivne fotografije Janice koja je ulicama Zagreba šetala u društvu djece i nepoznatog muškarca kovrčave kose.

Kako je pisao Imperijal, Janica je starije dijete vodila za ruku dok je muškarac gurao kolica s drugim djetetom, a da ih netko fotografira primijetili su dok su čekali da se otvore vrata ispred jedne zgrade.

U jednom trenutku muškarac je navodno rekao: ''Sačekaj da tata to napravi'', pa se zbog toga mnogi pitaju je li konačno otkrivena enigma oko njezinog privatnog života.

Sina Oskara Janica je rodila 1. siječnja 2019., a u rujnu prošle godine dobila je i drugo dijete, čije ime još nije otkrila.

Janica je u životu sreću tražila s nekoliko muškaraca.

Njezin prvi poznati dečko bio je meksički nogometaš Raul Palomares kojeg je upoznala na rehabilitaciji u Selcu 2003. godine, a on je u to vrijeme igrao za lokalni klub u Žepču u BiH. No njegova ljubav s Janicom nje bila dugo vijeka, a ona se brzo nakon njihova prekida zaljubila u riječkog ronioca Borisa Ivančića. Nakon Borisa Janica je pronašla sreću sa Švicarcem Danielom Haimerlom, koji je tada bio asistent jednog od koordinatora Međunarodnog skijaškog saveza. Par je dugo tajio vezu za koju je navodno prvi saznao Janičin brat Ivica, a njihova ljubav je potrajala svega godinu i pol dana.

Krajem 2017. godine Janica je snimljena na adventu u zagrljaju Zvonimira Barišića, no detalji njihova odnosa nikad nisu procurili u javnosti.

