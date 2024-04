Srpski pjevač kojeg Hrvatice obožavaju razvodi se nakon 25 godina braka, šuška se da već godinama ima drugu ženu

Pjevač Dženan Lončarević razvodi se nakon 25 godina braka od supruge Samire, srpski mediji pišu da je razlog druga žena.

Srpski pjevač Dženan Lončarević razvodi se nakon 25 godina braka od supruge Samire s kojom ima i dvoje djece, piše Nova.rs.

Dženan je krio svoju suprugu i djecu od javnosti pa se do razvoda nije znalo ni ime supruge, a sad se o svemu oglasila upravo supruga Samira.

''Istina je da se razvodimo. O svemu što slijedi odlučit će sud. Zasad prvo ročište nije zakazano. Ne mogu unaprijed govoriti o ishodu jer 25 godina zajedničkog života nije malo, a imamo i dvoje djece. Ali, nažalost, u današnje vrijeme nismo ni prvi ni posljednji kojima se to događa'', kazala je za Pink.

Navela je i kako je radnica suda na kojem je pokrenut proces razvoda, ali ne zna kada će se razvod finalizirati jer poštuje zakon i neće tražiti pokretanje postupka prije reda.

''Samo tražim da se u svemu tome poštuje zakon, ne tražim ništa. Uostalom, ja sam zaposlenik tog suda, vodim kazneni upisnik i znam kako sve ide. Molim da se zakažu predmeti koji su kod mene, ako su hitni, onda moji. Hoće li to biti sutra, prekosutra ili za mjesec dana, sve dok je po zakonu'', dodala je.

Samira tvrdi kako Dženan na sve načine pokušava ubrzati proces razvoda.

''On i njegov pravni tim sada sa svih strana apeliraju da se to ubrza'', zaključila je.

Srpski mediji navode kako je Dženan već 15 godina s drugom ženom, no da je svoju suprugu uvjeravao da se radi o suradnici.

''Znam ih, pogotovu nju, otkad se rodila. Živjela je život koji ja uopće nisam mogla shvatiti. Čuvala je njegovu mamu, djecu, a on pjeva, dođe kad hoće, radi što hoće. On je prije nekoliko godina uhvaćen s nekom ženom u Beogradu s kojom živi već 15 godina, bila je ta snimka. On je svoju ženu uspio uvjeriti tada da mu je to suradnica, a Samira mu je vjerovala...'' rekao je ranije izvor za Blic.

Podsjetimo, 49-godišnji Dženan jedan je od najpoznatijih izvođača u regiji. Iza sebe ima velike hitove poput ''Dao sam ti srce'', ''Vjerujem u nas'', ''Nikome ni riječ'', a hrvatska publika pobliže ga je upoznala preko Indire Levak s kojom je snimio pjesmu ''Lopovi u tami''.

