Maja Drobnjaković pokazala kako se sprema za Ples sa zvijezdama: ''Žiri mi je rekao da se moram uštimati''

Maja Drobnjaković ozbiljno je shvatila upute žirija showa ''Plesa sa zvijezdama'', pa je na Instagramu pokazala kako je njihove savjete uzela u obzir.

Maja Drobnjaković ove nedjelje u showu "Ples sa zvijezdama" s mentorom Markom Mrkićem otplesala je jive.

Nakon komentara žirija kako bi se malo trebala "uštimati" Maja je na Instagramu pokazala da je uzela njihove savjete u obzir te da je odlučila poraditi na tome.

"Hm... Kaže mi žiri u prošloj emisiji da se moram malo 'uštimati'! Eto, od ponedjeljka se uštimavam na stageu, da mi noge malo osjete pozornicu!!" napisala je Maja uz fotografiju koju je objavila.

"Ti si kraljica svemira", komentirao je naš voditelj Frano Ridjan.

"Mislim da je došlo vrijeme da žiri uštima svoje komentare i ocjene", poručila joj je jedna od pratiteljica.

Maja je nedavno pričala o teškoj bolesti koja joj je dijagnosticirana prije nekoliko godina i zbog koje je ostala bez potkoljenice.

''Moji problemi s nogom počeli su otprilike krajem 2016. godine, kada me malo počela boljeti noga. Pokušali smo spasiti nogu i maknuti tumor i nažalost na drugoj operaciji to nije bilo moguće. Morali su mi amputirati potkoljenicu. Kad se prisjetim tog trenutka, bio mi je naravno šok, to se uvijek događa nekome drugome. Nekako sam sama sebi rekla - što prije to prihvatiš, život će ti biti jednostavniji. Nekako smatram da je svaka situacija u životu rješiva i da uvijek možemo u svakoj situaciji naći nešto dobro iz toga i nastaviti dalje. Malo sam se bavila plivanjem pa sjedećom odbojko pa streljaštvom, a onda je došao i Marko u Udrugu amputiranih i ponudio satove plesa''', ispričala nam je Maja.

