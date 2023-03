Maja iz ''Plesa sa zvijezdama'' podijelila svoju borbu s tumorom: ''Bio mi je šok, ali nekako smatram da je svaka situacija u životu rješiva''

Maja Drobnjaković i Marko Mrkić u četvrtoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su quickstep.

''Moji problemi s nogom su krenuli otprilike krajem 2016. godine kada me malo počela boljeti noga. Pokušali smo spasiti nogu i maknuti tumor i nažalost na drugoj operaciji to nije bilo moguće. Morali su mi amputirati potkoljenicu'', počela je svoju priču Maja Drobnjaković, natjecateljica showa ''Ples sa zvijezdama'', prije svog četvrtog nastupa u showu.

''Ja kad se prisjetim tog trenutka, bio mi je naravno šok, to se uvijek događa nekome drugome. Nekako sam sama sebi rekla što prije to prihvatiš život će ti biti jednostavniji. Nekako smatram da je svaka situacija u životu rješiva i da uvijek možemo u svakoj situaciji naći nešto dobro iz toga i nastaviti dalje. Malo sam se bavila plivanjem, pa sjedećom odbojkom, pa streljaštvom, a onda je došao i Marko u Udrugu amputiranih i ponudio satove plesa'' ispričala je Maja.

''Maja je kroz to bila najmotiviranija, nije fulala nijedan trening. Postali smo prijatelji prije ovog showa, užasno sam privilegiran, ja sam skoro dvije sezone bio u finalu, ali ovu sam pobijedio već sad'', rekao je Marko.

''Kako izdresirati zmaja'' film je koji su odabrali kao inspiraciju za tematsku filmsku večer.

''Glavni lik je u tom filmu izgubio nogu'', objasnila je Maja koja je s Markom ovoga puta plesala quickstep, a za nastup su dobili veliki aplauz i ovacije publike.

"Dok plešete quickstep dolazi do nesinkroniziranosti između vas dvoje, no ono što je fascinantno kad radite puno teže elemente onda to svladavaš besprijekorno. Pa bi trebala malo još na tome poraditi", komentirao je Marko.

"Divno je gledati vas kako se slažete. Vidi se da si sportašica i naučiš vjerno te korake. Ovo je show i potrebno nam je i da uživaš u svemu ovome, a večeras si to imala", istaknula je Franka.

"Ja bih se nadovezao na Franku, imala si to, ali po meni se to budi. Jedini tvoj zadatak ovdje je da postaneš showgirl", poručio je Igor.

"Mislim da ne bi bili takvi komentari da ne smatraju da ti to možeš. Krenula si jako visoko, jako dobro funkcionirate, mislim da je ovo bilo veselo, elastično, meni je ovo bilo super danas", zaključila je Larisa.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Frano Ridjan o nikad težem trenutku u 25 godina karijere: ''Ja nisam mogao k sebi doći, pa neću valjda tu zabrljati...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tamara u seksi, prozirnom izdanju pokorila pozornicu ''Plesa sa zvijezdama'', noge su u prvom planu, a posebno je zanimljiv dodatak na haljini