Maja iz "Plesa sa zvijezdama" dobila medeno iznenađenje, sve je ganula: "Dočekalo me pismo. Najljubavnije od najvećeg navijača"

Maja Drobnjaković pokazala je na profilu na Instagramu kakvo je iznenađenje dobila od sina koji će je i ove nedjelje bodriti u emisiji uživo showa "Ples sa zvijezdama".

Jedna od kandidatkinja showa "Ples sa zvijezdama", naša sportašica Maja Drobnjaković pohvalila se predivnom porukom koju joj je kao iznenađenje napisao njezin maleni sin Liam.

"Dočekalo me pismo. Najljubavnije od najvećeg navijača. Oslobodio je sve obaveze da bi i ovu nedjelju bio u publici. Volim i ja tebe mali!

p.s. - o Č i Ć ćemo nakon showa", napisala je Maja pa sve nasmijala, ali i dirnula pratitelje na profilu na Instagramu.

"Aaaa kako slatko", "Odlično", "Moj Bože", napisali su joj pratitelji uz brojne emojije srca kojima su joj iskazali ljubav i podršku.

Maja u showu "Ples sa zvijezdama" pleše sa svojim mentorom Markom Mrkićem i iz emisije u emisiju dobiva same pohvale od žirija, a nedavno je otvoreno progovorila o teškoj bolesti koja je dijagnosticirana prije nekoliko godina i zbog koje je ostala bez potkoljenice.

''Moji problemi s nogom su krenuli otprilike krajem 2016. godine kada me malo počela boljeti noga. Pokušali smo spasiti nogu i maknuti tumor i nažalost na drugoj operaciji to nije bilo moguće. Morali su mi amputirati potkoljenicu. Ja kad se prisjetim tog trenutka, bio mi je naravno šok, to se uvijek događa nekome drugome. Nekako sam sama sebi rekla što prije to prihvatiš život će ti biti jednostavniji. Nekako smatram da je svaka situacija u životu rješiva i da uvijek možemo u svakoj situaciji naći nešto dobro iz toga i nastaviti dalje. Malo sam se bavila plivanjem, pa sjedećom odbojkom, pa streljaštvom, a onda je došao i Marko u Udrugu amputiranih i ponudio satove plesa''', ispričala nam je Maja.

Ove nedjelje će po prvi put gledatelji ući u ulogu žirija i ocjenjivati kandidate. U prijenosu uživo dobit će mogućnost i da ocijene svaki plesni par te tako postanu peti član žirija! Parove će gledatelji moći ocijeniti isključivo putem DNEVNIK.hr aplikacije i dodijeliti im ocjenu u rasponu od 1 do 10, pa glasovanje putem telefona i aplikacije u šestoj emisiji neće biti moguće. Gledatelji će imati mogućnost sudjelovati samo u finalnom glasovanju u kojem će između dva plesna para s najmanjim brojem bodova odlučiti koji će od njih napustiti emisiju. Više o pravilima glasovanja pogledajte na službenoj stranici showa.

