Pogledajte zašto svi pričaju o ljepotici iz Slatine koju uspoređuju sa Sophijom Loren, očarala je sve u Veneciji!

Madalina Ghenea iz Rumunjske očarala je svojom pojavom na crvenom tepihom. Haljinu s kapuljačom nemamo priliku često vidjeti.

Rumunjska manekenka i glumica Madalina Ghenea, koju su mediji prozvali i modernom Sophijom Loren, jedna je od najljepših žena svijeta. Sada je prošetala crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Veneciji, a nema tko danas ne priča o njezinoj kreaciji i isklesanom tijelu.

Naime, Ghenea je prošetala u bež haljini koja je imala kapuljaču. Haljina kakvu ne viđamo često, otkrila je glavne adute zanosne glumice, noge i dekolte.

Kreaciju ju je upotpunila zlatnim sandalama i nakitom iste boje. Fotografije su dokaz i da je bila vidno raspoložena jer osmijeh nije skidala s lica.

Inače, Madalina je rođena u rumunjskoj Slatini, a karijeru je započela sa samo 15 godina, kada ju je otkrio talijanski dizajner Gattinoni. Glumila je u poznatom filmu ''Dinastija Gucci'', u kojem je utjelovila Sophiju Loren, a glumila je i u filmovima ''Legacy'', ''All You Ever Wished For'', ''Zoolander'' i drugima.

Međutim, kao i oko brojnih drugih poznatih dama, lome se koplja zbog njezina izgleda i plastičnih operacija, prije kojih je izgledala drugačije. U stranim medijima šuška se da je išla na zahvate upravo zato da bi što više nalikovala na Sophiju, no ona te estetske zahvate nikad nije priznala.

2012. godine uspjela je zavesti glumca Gerarda Butlera, a osim njega Madalina je bila i s Michaelom Fassbenderom, šuškalo se da je zavela i Leonarda DiCaprija. Osim s glumcima bila je u vezi i s trgovcem umjetninama Vitom Schnabelom, dok iz veze s rumunjskim poduzetnikom Matthewom Stratanom ima kćer Charlotte.

Pričalo se i da je njezino srce osvojio Andrea Castagnola, a posljednja romansa koju je imala bila je s bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovom.

