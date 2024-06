Kate Middleton napokon prekinula višemjesečnu šutnju: "Nadam se da ću vrlo brzo opet moći…"

Kate Middleton uputila je svoje isprike cijelom puku u pismu koje je poslala Irskoj gardi.

Princeza od Walesa Kate Middleton prekinula je višemjesečnu šutnju.

Uoči ključne probe za Trooping the Color, napisala je pismo Irskoj gardi, koje kao njihova pukovnica ove godine neće moći predstavljati na ceremoniji, piše Daily Mail.

"Htjela sam vam pisati jer želim da znate koliko sam ponosna na cijelu pukovniju uoči Colonel's Review i Trooping the Colour. Cijenim sve što su ove godine vježbali mjesecima za Trooping the Colour i posvetili sate i sate kako bi njihove vježbe bile besprijekorne. Biti vaš pukovnik i dalje je čast i jako mi je žao što ne mogu pozdraviti ovogodišnju smotru pukovnika. Molim vas prenesite moje isprike cijelom puku, nadam se da ću vas vrlo brzo opet moći predstavljati. Pošaljite moje najbolje želje i puno sreće svima koji su uključeni", napisala je princeza od Walesa u pismu koje je objavljeno na službenim stranicama Irske garde.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS