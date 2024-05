Objavljena je nikad viđena fotografija Kate i Williama, njihovi izrazi lica pokazuju da nisu ni slutili što ih skoro čeka

Na društvenim mrežama osvanula je još neviđena fotografija Kate Middleton i princa Williama, nastala je prije godinu dana.

U ponedjeljak je na društvenim mrežama podijeljena dosad neviđena fotografija princa Williama i Kate Middleton koja je snimljena tijekom njihovog posjeta Walesu. Snimljena je prije godinu dana, a tim povodom djelatnici jednog apartmana prisjetili su se ovog posebnog dana.

''Prošlo je godinu dana otkako smo Williamu i Kate, princu i princezi od Walesa, poželjeli dobrodošlicu u Duffryn Mawr! Bilo nam je drago ugostiti Williama i Kate na jednoj noći kada su posjetili Brecon Beacons. Bili su tako ljubazni i prijateljski nastrojeni da je bilo zadovoljstvo ugostiti ih ovdje'', napisali su uz fotografiju na kojoj su zaposlenici pozirali s kraljevskim parom.

William i Kate bili su nasmijani i sretni, a nisu ni slutili da će ih za manje od godinu dana zapasti bolest u obitelji.

Britanska javnost već je mjesecima zabrinuta za princezu od Walesa Kate Middleton, koja je u ožujku objavila da boluje od raka.

Otada je nismo imali priliku vidjeti i nisu objavljene nikakve novosti o njezinu zdravstvenom stanju, zbog čega su obožavatelji ispred Buckinghamske palače počeli ostavljati poruka za ozdravljenje, cvijeće i drugo poklone za princezu.

No ovih dana Kate je viđena u izlasku s obitelji i dok je sama obavljala zadatke, otkrili su izvori za People. Ranije su izvori s palače otkrili i da je njezin kalendar obveza za 2024. potpuno prazan, no People iz drugih izvora doznaje i kako to ne treba značiti da se Kate neće pojaviti na nekom događaju do kraja godine, ako se bude osjećala bolje.

