Jedan od najpoznatijih voditelja otkrio da je bolestan: ''Rak je, i to agresivan...''

Jeremy Clarkson, jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Velikoj Britaniji, otkrio je da mu je dijagnosticiran agresivan oblik raka.

Jedan od najpoznatijih britanskih televizijskih voditelja, Jeremy Clarkson, otkrio je da mu je dijagnosticiran rak.

Vijest je podijelio u najnovijoj sezoni hit-serije ''Clarkson's Farm'', a njegovo priznanje šokiralo je i njegove dugogodišnje suradnike Kaleba Coopera i Charlieja Irelanda.

Iako nije otkrio o kojoj je vrsti raka riječ, Clarkson je rekao da se radi o agresivnom obliku bolesti koji je, srećom, otkriven u vrlo ranoj fazi.

Jeremy Clarkson - 2 Foto: Profimedia

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''Prije nekoliko tjedana otišao sam na biopsiju. Pokazalo se da je rak, i to agresivan, ali otkriven je vrlo rano'', rekao je Clarkson u emisiji.

Poznati voditelj dodao je kako za dijagnozu zna još od svibnja te da je u sklopu liječenja morao odstraniti dio prostate.

Unatoč teškim vijestima, Clarkson je pokušao umiriti svoje prijatelje i obožavatelje.

''Obećavam da ću biti dobro'', poručio je, dodajući da će neko vrijeme biti izvan javnosti i poslovnih obveza.

Jeremy Clarkson - 4 Foto: Profimedia

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Clarksonovo zdravstveno stanje tema je i pete sezone serije ''Clarkson's Farm''. Gledatelji su već ranije mogli doznati da je u listopadu 2024. godine bio podvrgnut zahvatu na srcu nakon ozbiljnih problema s arterijama.

U svojoj kolumni za Sunday Times tada je otkrio kako je jedna arterija koja opskrbljuje srce bila potpuno začepljena, dok je druga bila na putu da postane jednako kritična.

''Od arterija koje opskrbljuju moje srce krvlju, jedna je bila potpuno začepljena, a druga je krenula istim putem'', napisao je tada.

Liječnici su mu ugradili stent kako bi omogućili normalan protok krvi i spriječili ozbiljnije komplikacije.

Jeremy Clarkson - 3 Foto: Profimedia

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Jeremy Clarkson već desetljećima slovi za jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Velikoj Britaniji. Globalnu popularnost stekao je kao zaštitno lice BBC-jevog automobilističkog spektakla ''Top Gear'', koji je vodio od 2002. do 2015. godine zajedno s Richardom Hammondom i Jamesom Mayom.

Nakon odlaska s BBC-ja, trojac je nastavio suradnju na Amazonovom hit-serijalu ''The Grand Tour'', dok je Clarkson 2021. godine pokrenuo i vlastiti projekt ''Clarkson's Farm''. Serija koja prati njegov život i pokušaje vođenja farme u Cotswoldsu brzo je postala jedan od najgledanijih dokumentarno-zabavnih formata posljednjih godina.

Jeremy Clarkson - 5 Foto: Profimedia

Osim toga, Clarkson je i danas voditelj popularnog ITV-jevog kviza ''Tko želi biti milijunaš?''.

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