Jada Pinkett Smith prisjetila se neprežaljenog repera pa otkrila jednu tajnu: ''Nismo mogli biti zajedno...''

Jada Pinkett Smith progovorila je o svom odnosu s preminulim reperom Tupacom Shakurom nekoliko dana nakon što je priznala da već sedam godina ona i Will Smith žive razdvojeno.

Supruga Willa Smitha Jada Pinkett Smith ne prestaje šokirati javnost svojim izjavama, a sada je u novom intervjuu otkrila i da je nekad davno bila jako dobra s pokojnim reperom Tupacom Shakurom.

"Bio je moja srodna duša. Ako postoje prošli životi, definitivno mislim da smo Tupac i ja putovali kroz nekoliko njih zajedno. Znate, u raznim oblicima", rekla je glumica u razgovoru za Rolling Out.

"Nije bilo kemije među nama", dodala je govoreći da nikad nije požalila što njihova veza nije postala ozbiljnija.

Jada i Tupac upoznali su se osamdesetih godina u umjetničkoj školi Baltimore. Bili su prijatelji sve do Tupacove smrti 1996. godine.

"U školi je izgledao malo smiješno. Nije bio tip s kojim bih se petljala. Ali čim mi je prišao, bio je kao magnet. Jednom kad biste obratili pažnju na njega, nekako bi vas privukao. Slagali smo se od tog trenutka", rekla je glumica ranije jednom prilikom.

Podsjetimo, Shakur je ranjen u pucnjavi iz jurećeg automobila 7. rujna 1996. godine te je umro u bolnici šest dana poslije u dobi od 25 godina.

Unatoč brojnim istragama policije Las Vegasa i Los Angelesa, kao i saveznih policijskih agencija, nitko dosad nije bio uhićen za njegovo ubojstvo, a ni godinama kasnije mnogi njegovu smrt još ne mogu preboljeti.

A proteklih nekoliko dana mediji diljem svijeta raspisali su se o braku Jade i Willa nakon što je Jada u intervjuu za ''Today'' otkrila da ona i Will već sedam godina ne žive zajedno.

''Do 2016., jednostavno smo se iscrpili pokušajima. Mislim da smo oboje još uvijek bili zaglavljeni u našoj fantaziji o tome što smo mislili da bi druga osoba trebala biti'', objasnila je zašto se njihov brak umalo raspao.

Will se ni o čemu još nije oglasio, ali poznato je da par već godinama zapravo nema odnos muža i žene, već su zajedno zato jer jedno drugome daju slobodu.

''Ja i Jada imamo izvanrednu komunikaciju. Kad krenemo pričati, to traje po četiri sata. S njom mogu pričati o svemu. To je razlog zašto smo uspjeli održati našu vezu i zašto smo još uvijek zajedno, a ne gušimo život jedno u drugome - sposobnost rješavanja problema. Nikad nisam upoznao drugu osobu s kojom bih se povezao u razgovor blaženije i produktivnije od Jade'', objasnio je Will jednom.

