Godinama su javnosti predstavljali savršeni brak, a sada je sve izašlo na vidjelo i stvarno nikome ništa nije jasno!

Jada Pinkett Smith i Will Smith Profimedia

Jada Pinkett Smith i Will Smith javnosti su godinama predstavljali obiteljsku idilu, a onda su 2018. godine počeli otkrivati istinu, ovo je njihova priča.

Jada Pinkett Smith i Will Smith jedan su od najpoznatijih parova Hollywooda, a javnosti su uvijek predstavljali bračnu idilu. No, poljupci u čelo, zagrljaji i pogledi puni ljubavi na crvenim tepisima brzo su splasnuli te je od 2018. godine Jada iskreno progovorila o njihovom bračnom životu koji ustvari nije bio savršen.

Jada i Will upoznali su se 1994. godine kad je ona imala 19, a on 22 godine. Njihovi pogledi susreli su se na setu poznatog sitcoma ''Princ iz Bel-Aira'' kad se Jada prijavila za ulogu Lise koju je umjesto nje dobila Nia Long. Will je tada bio u braku s Sheree Zampino s kojom se rastao 1995. godine, a glumac je već davno otkrio da je teško mogao sakriti osjećaje prema Jadi.

Da je s krivom osobom u vezi, Will je shvatio tijekom večere sa Sheree.

''Sjedio sam u WC-u i smijao se i plakao u isto vrijeme. Shvatio sam da je Jada prava za mene, ali nisam mogao donijeti odluku. Vratio sam se za stol k Sheree i nastavio sa svojim životom'', rekao je u jednom intervjuu.

Potom je Sheree shvatila da stvari više neće funkcionirati te odlučila raskrstiti s Willom nakon čega je on započeo vezu s Jadom. Kratko nakon toga već su bili par poznat javnosti, a Will je Jadu zaprosio u studenom 1997. nakon što su saznali da čekaju dijete, sina Jadena. Pred oltar su stali mjesec dana kasnije. Jada već tada nije bila sigurna želi li to.

Jada je u intervjuu za People otkrila da nikada nije vjerovala u konvencionalni brak i da je osjećala pritisak svoje majke da stane pred oltar prije nego što se njihovo dijete rodi.

''Nikada se nisam htjela udati. Ali moja je majka rekla: "Moraš se udati". Ona je stara škola. A Will je želio obitelj…'' objasnila je.

Potom je rekla kako joj je prvo tromjesečje trudnoće bilo grozno, a od pomiješanih osjećaja više ni sama nije znala što želi te je otkrila da je do oltara išla plačući.

Will je u svojoj knjizi opisao njihovo vjenčanje kao prvi od mnogih kompromisa koje je Jada učinila tijekom godina, a koji je bolno negirao njezine vlastite vrijednosti.

Sljedeće godine rodio im se Jaden, a 2000. dobili su kćer Willow.

Nakon toga, prešli su na kupnju zajedničke kuće što očito nije prošlo bez tenzija jer je Will u jednom intervjuu izjavio: ''Ništa dobro ne proizlazi iz trošenja vašeg teško zarađenog novca na "obiteljski dom" koji vaša žena ne želi.''

Glasine da u raju postoje problemi prvi put su se pojavile 2011. kada se počelo šuškati da je Jada prevarila Willa sa svojim kolegom Marcom Anthonyjem.

U to su vrijeme Will i Jada brzo prekinuli nagađanja objavivši zajedničku izjavu u kojoj je stajalo: ''Iako nerado odgovaramo na ovakva izvješća u tisku, glasine koje kruže o našoj vezi potpuno su lažne. Još uvijek smo zajedno, a naš brak je netaknut.''

Međutim, Will je kasnije u svojim memoarima potvrdio da su se on i Jada nakratko razišli u to vrijeme, ali nije precizirao jesu li glasine o prevari imale veze s prekidom.

Dvije godine kasnije, Jada se pozabavila glasinama da ona i Will imaju otvoreni brak te na društvenim mrežama napisala.

''Will i ja možemo učiniti što god želimo, jer jedno drugome vjerujemo što god učinili. Ovo ne znači da imamo otvorenu vezu... To znači da imamo zrelu vezu.''

2018. godine sve je palo u vodu nakon što je Jada krenula s emitiranjem svog podcasta ''Red Table Talk''. Tu je priznala brojne tajne, između ostalog i to da je istina da su u otvorenoj vezi, a priznala je i da je nekoliko puta prevarila Willa.

Jada je Willa prije sedam godina varala s mlađahnim pjevačem Augustom Alsinom koji je u to vrijeme imao 25 godina.

Unatoč svemu, Will je Jadu i dalje branio kao svoju suprugu pa je tako na prošlogodišnjim Oscarima napravio skandal zbog kojeg ima i zabranu dolaska na ovo događanje. Zbog šale koju je komičar i voditelj Chris Rock izrekao na Jadin račun, zaradio je šamar od Willa, a ta scena prepričava se i mjesecima kasnije.

Mnogi se nakon svega ovoga pitaju zašto su Jada i Will i dalje zajedno, ali glumac je prošle godine jasno dao do znanja zašto su unatoč svemu još uvijek u braku.

''Jedno drugome smo dali povjerenje i slobodu, s uvjerenjem da svatko mora pronaći svoj put. Brak nije zatvor'', rekao je.

''Ja i Jada imamo izvanrednu komunikaciju. Kad krenemo pričati, to traje po četiri sata. S njom mogu pričati o svemu. To je razlog zašto smo uspjeli održati našu vezu i zašto smo još uvijek zajedno, a ne gušimo život jedno u drugome - sposobnost rješavanja problema. Nikad nisam upoznao drugu osobu s kojom bih se povezao u razgovor blaženije i produktivnije od Jade'', završio je.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Potpuno gola Aniston snimila vruće scene seksa, izgleda jednako senzacionalno kao u svojoj prvoj golišavoj sceni davne 2006. godine!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity S 59 godina skinuo je baš sve sa sebe i pokazao brutalno mišićavo tijelo, nije se baš nimalo promijenio od početka karijere!