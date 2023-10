Jada Pinkett Smith šokirala je javnost nevjerojatnim priznanjem o odnosu nje i Willa: ''Koja lažljivica, samo ga želi osramotiti''

Will Smith, Jada Pinkett Smith Profimedia

Jada Pinkett Smith izjavila je za medije kako ona i Will već godinama ne žive zajedno, afanovi su je nakon toga optužili da laže i da želi osramotiti glumca.

Nakon skandala na Oscarima koji je zbog nje njezin suprug Will Smith prošle godine udario komičara Chrisa Rocka, Jada Pinkett Smith u šokantnim je intervjuima za strane medije otkrila da ona i glumac zapravo već sedam godina ne žive zajedno.

Fanovi su je nakon toga proglasili narcisoidnom i optužena je da iskorištava svog supruga Willa Smitha te da ga želi osramotiti.

52-godišnjakinja je podijelila zapanjujuću informaciju o svojoj vezi u dva nova intervjua za People i emisiju Today, a oba su objavljena nekoliko dana prije nego što će objaviti svoje memoare ''Worthy''.

Nakon Jadinog priznanja da su ona i Will bili iscrpljeni pokušavajući popraviti svoj brak do 2016., obožavatelji su se okrenuli protiv nje optužujući je da laže i javnosti i glumcu s kojim se oženila 1997. godine.

U razgovoru s Hodom Kotb u emisiji Today, Jada je objasnila zašto se njezin brak s Willom raspao:

''Do 2016., jednostavno smo se iscrpili pokušajima. Mislim da smo oboje još uvijek bili zaglavljeni u našoj fantaziji o tome što smo mislili da bi druga osoba trebala biti.''

''Obećala sam da nikad neće biti razloga za razvod. Da ćemo na svemu raditi zajedno. Obećanje nisam željela prekršiti'', dodala je.

''Ali, još uvijek živite odvojeno?'', bila je uporna voditeljica na što je Jada odgovorila: "Da, živimo odvojeno".

Međutim, fanovi baš i ne prihvaćaju njezino priznanje.

''Koja lažljivica, želi osramotiti Willa'', ''Užasna je, Willu se zbog nje srušio ugled''.

Još prije tri godine par je javno priznao da su imali problema u braku nakon što je Jada imala aferu s glazbenikom Augustom Alsinom koji je u to vrijeme imao 25 godina. To je i bio razlog zbog kojeg su se odlučili razdvojiti, to je dakle i razlog zbog kojeg još uvijek "rade na svojem braku".

