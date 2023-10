S grupom Karma dominirala je glazbenom scenom 2000-ih, a onda se posvetila majčinstvu i jednom drugom poslu!

Maja Šušelj, poznatija kao Tara, bila je glavni vokal grupe Karma, a evo gdje je i kako izgleda danas.

Nekadašnja pjevačica grupe Karma Tara Šušelj žarila je i palila domaćom, ali i stranom scenom, a danas živi potpuno drugačiji život.

Grupa Karma je u 2000-ima bila prava dance senzacija i njihova popularnost je sezala daleko izvan granica Hrvatske, a posebnu pozornost privlačila je atraktivna pjevačica Tara, kojoj je pravo ime Majda.

S hitovima koji se pjevaju i danas, poput "Noćas te ne dam nikome", "Prije nego mi haljinu svučeš", "Zemljotres", "Sedam dana" i "Amore mio" grupa Karma je svojevremeno slovila kao najunosniji hrvatski glazbeni izvozni proizvod.

S Karmom je Majda više od deset godina na putu provodila po 300 dana godišnje, a onda je 2014. odlučila napustiti grupu. Na scenu se ponovno vratila u rujnu 2018. godine s pop pjesmom "Lagano", nakon četverogodišnje stanke.

"Meni će Karma uvijek biti velika stvar u mojoj karijeri i dio moje ponosne prošlosti. No sada se želim isprofilirati kao samo svoja pjevačica i imati vlastiti projekt", naglasila je tada.

Otkad je napustila Karmu, Tara je s partnerom Michaelom Pavlovićem, počasnim konzulom Kraljevine Tajlanda, dobila kćer Niku i posvetila se majčinstvu.

''Nisam se u potpunosti povukla iz medija. Karma nije bila moja zadnja stanica što se karijere tiče već zarez te odskočna daska da pokrenem nove projekte. Stala sam kratko, zbog majčinstva jer je meni bila velika želja provesti kvalitetno vrijeme s mojom curicom i partnerom, a s obzirom na to da ne živim u Zagrebu nemate priliku me vidjeti često, a i nisam tip koji voli dijeliti svoju privatnost s publikom. Živim u Istri, a osim obitelji koja je naravno prioritet u mom srcu, radim i na radiju kao voditeljica te i dalje radim na svojoj solo karijeri, a i kako sam već spomenula radim i na projektima na talijanskom jeziku... Što se promijenilo pitate me? Zapravo samo imam još više posla!'' rekla je nedavno za Večernji list.

Otkrila je i kakva je njena kćerkica.

''Nika zapravo živi glazbu uz mene pjeva i pleše, a i dio je jednog od mojih talijanskih projekata. Uz podršku obitelji sve je lakše. Kako kaže moj dragi, imati dvije pjevačice u kući nije baš tako jednostavno'', rekla je kroz smijeh.

Majda sada ponovno nastupa sa starom grupom, a njima su se na pozornici priključili i Colonia te E.T., a tri skupine koje su bile sinonim za glazbu 2000-ih godina starim hitovima dižu publiku na noge gdje god stignu.

U našoj fotogaleriji pogledajte njene fotografije nekad i sad, a jedno je sigurno – od slavnih dana u Karmi Tara se gotovo ništa nije promijenila.

