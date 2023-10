Prizori nje ovako odjevene naljutili su Talijane, a evo što je posebno zasmetalo njezinoj obitelji!

Bianca Censori, supruga Kanyea Westa, naljutila je svoju rodbinu ponašanjem, a posebno su joj zamjerili jer ih nije posjetila iako je bila u Italiji.

Bianca Censori, supruga Kanyea Westa, ima talijanske korijene, a svojim nedavnim ponašanjem na odmoru razljutila je talijanski dio svoje obitelji.

Naime, Bianca je s Westom neko vrijeme bila na odmoru u Italiji, par je proteklih mjeseci posjetio Veneciju, Milano i Firencu, ali nisu posjetili nikoga od njezine rodbine.

Njezina sestrična Fabiola Censori kaže da je Bianca potpuno ignorirala svoju obitelj.

"Godinama nismo vidjeli nikoga iz Biancine obitelji. Najstarija djeca mog ujaka dolazila su neko vrijeme u posjete, ali su prestali dolaziti u Italiju prije mnogo godina. Nikad nisam upoznala Biancu, ali voljela bih. Šteta što nas nije došla posjetiti dok je bila u Italiji na odmoru. Mogli smo joj pokazati gdje su odrasli njezin tata, njegova braća i sestre, baka i djed. Njezin tata došao je ovamo prije mnogo godina i proveli smo prekrasnu večer zajedno s cijelom obitelji. Bilo je divno vidjeti ga, ali što se tiče Biance i Kanyea, nemam komentara. Osjećamo se zapostavljeno", rekla je Fabiola.

Druga rođakinja Andrea kaže da također nikad nije upoznala Biancu, ali da se nada da će ih posjetiti kada ponovno dođe u Italiju. Biancin djed i baka Filippo i Grazia Censori emigrirali su iz primorskog grada Giulianova, u talijanskoj pokrajini Teramo, 1960. sa svoje petero djece. Obitelj se potom preselila u potrazi za novim životom.

Rodbinu je razljutila time što ih nije posjetila, a ostatak javnosti razljutila je svojim kontroverznim outfitima zbog kojih su Talijani čak tražili i da dobije zabranu pristupa državi.

Prema talijanskom Ustavnom sudu, Bianci zbog razgolićenih izdanja prijeti novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 eura, a ako su u njezinoj blizini bili maloljetnici, može dobiti zatvorsku kaznu od četiri mjeseca do četiri godine.

Inače, Bianca i Kanye vjenčali u se u prosincu prošle godine. Upoznali su se u njegovoj tvrtki u kojoj ona radi od 2020. godine, nakon što je magistrirala arhitekturu na Sveučilištu Melbourne u Australiji. Njezini prijatelji opisuju ju je kao elegantnu i pametnu, druželjubivu djevojku koja je još bila studentica kad joj je Kayne ponudio posao.

Kanye je prije bio u braku s reality zvijezdom Kim Kardashian, s kojom ima četvero djece.

A s Biancom se vjenčao samo dva mjeseca nakon što je finalizirana rastava od Kim. Mnogi nisu vjerovali da se to uistinu dogodilo, međutim, Daily Mail došao je do bračne dozvole koja dokazuje da su se zaista vjenčali 20. prosinca 2022., a za to su koristili takozvanu povjerljivu bračnu dozvolu.

