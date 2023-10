Lidija Bačić golišavom fotografijom javila se iz Barcelone, fanovi se ne mogu nadiviti njezinom savršenom tijelu, ona tvrdi da ne koristi filtere!

Lidija Bačić pozirala je u dvodijelnom badiću i sve poglede usmjerila na svoje golišavo tijelo.

Pjevačica Lidija Bačić odlučila se malo odmoriti pa je otputovala u Španjolsku, odakle se javila u seksi izdanju.

Pozirala je s otvorenim kaftanom ispod koje je nosila dvodijelni crni bikini s bijelim prugama.

Do izražaja je dolazio njezin pirsing na trbuhu, a nezamijećeno nisu mogle proći ni raskošne grudi.

"Barcelona", napisala je pa dodala emotikon sunca.

Iza Lile nalazile su se ležaljke, palma i ogroman bazen.

"Dođi u Madrid molim te", "Waaau seksi", "Kako volim tvoje grudi", "Jesi dobra riba Lile", pisali su joj pratitelji.

Inače, Lile se voli pohvaliti i činjenicom da uživo izgleda isto kao i na fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama jer ih, za razliku od brojnih drugih zvijezda, nikada ne uređuje.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica jednom prilikom.

