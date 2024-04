Ovaj intervju prethodio je uplitanju policije u dom Harisa Džinovića: ''Situacija s njom je mrtva. Kao da ne postoji. Kako da verujem izdajniku ponovo?''

Burne reakcije izazvao je intervju Harisa Džinovića koji je dao za emisiju ''Scena'' koja se emitira na televiziji Blic. Tamo je pričao o braku s Melinom i iznio detalje o njhovom braku koje dosad nije spominjao.

Vijest o razvodu braka Meline i Harisa Džinovića odjeknula je regijom, a tijekom vikenda legendarni pjevač u velikom intervjuu za Blic otkrio je niz detalja koji su javnosti bili nepoznati, kao i kako su njihova djeca podnijela razvod roditelja.

"Pa dobro, nije ni njima lako da gledaju to i proživljavaju. Nekako su se suživjeli s tim, ipak oni imaju neke svoje mladalačke živote, pa izlete u grad pa ovaj s djevojkom, ona s momkom. Shvatili su i prihvatili to da je tako i što živimo sad, evo ovdje nas troje", priznao je.

Otkrio je i jesu li Đina i Kan ljuti na majku.

"Da li su djeca ljuta ili ne, što znam, ne bih čačkao po njima. Njima je žao sigurno što porodica nije ostala na okupu. I oni će u dogledno vrijeme otići svojim putem", ispričao je Haris.

Pjevač je priznao i postoji li šansa za novu ljubav.

"Neće se dogoditi da se bezrezervno nekome predam kao njoj. Da neka druga žena može da se useli u moj život, može, vjerojatno, ne pada mi na pamet da ostanem sam. S druge strane, neće to biti brakom vezano, nekim suživotom i to je to", govori te otkriva da nisu spavali u istoj spavaćoj sobi.

"Ne sretnemo se kada legnemo spavati. Mi imamo veliki komfor, pa svako ima svoju sobu. Ako hoće da spava, da se tušira, kupa, radi svašta nešto u svom intimusu... Svako je htio imati svoju sobu, a ako nekom treba se*s, zbližavanje, to nije nikakav problem. Dođi u moju sobu, ili ću ja u tvoju", rekao je Haris, te rekao kako bi reagirao ako bi Melina htjela opet probati s njim.

''Situacija s njom je mrtva. Kao da ne postoji. Kako da verujem izdajniku ponovo? To nema smisla'', zaključio je.

A je li bilo suza zbog nje u nekom trenutku?

''Da jest, ja sam veliki emotivac, pa nekad me ispuca ta situacija. Logično je da čovek plače, da žali i da na taj način kroz suze ispoljava svoju bol. To ništa nije novo, a ne daj bože da je sramota. Ne vraćam film. Uopće me zanima kako nam je lepo bilo nekad. Istrenirao sam glavu da neću da je vidim i da je nema. I ovdje u kući ja samo vidim sebe i dvoje djece. Ne vidim je jer je toliko ljutnje u meni, toliko je nepravde i boli nanijela. Imali su sve i kućne pomoćnice, i dadilje, šofere, privatne profesore i tako dalje. Verovatno ima ona svoju priču. E sad, da li je ta priča u njenoj glavi istinita, da li je opravdana ili neopravdana, ali ja znam da sam bio potpuno okej, vjeran, čist i darežljiv. Ne znam šta se traži od mene. Nesebično sam davao u životu za ovih 20 godina, naročito njoj'', zaključio je.

Podsjećamo, Haris je u nedjelju pozvao policiju kako bi Melinu izbacio iz doma nakon što je upala u vilu, navodno odmah poslije spomenutog intervjua koji ju je razljutio.

Policija je vrlo brzo došla na lice mjesta, nakon čega je Melina izjavila da je Haris maltretira. Policija je zatim privremeno Harisu oduzela pištolj koji je imao u kući, iako za njega ima dozvolu, nakon čega je pjevača sin Kan odvezao u policijsku postaju, gdje se zadržao satima.

Bivša Harisova supruga nije uputila pozdrave sinu, s kojim već neko vrijeme ne komunicira.

I u IN magazinu Haris je progovorio o Melini.

"Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna", riječi su kojima je Džinović prekinuo medijsku šutnju i prvi put progovorio o razlogu kraha braka s Melinom.

