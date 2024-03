Prevare, optužbe i medijska prepucavanja: Zvjezdani razvodi u regiji koji su podignuli veliku medijsku prašinu!

Cijela regija bruji o razvodu srbijanske pjevačice Dragane Mirković nakon 25 godina braka, a upravo je u našoj emisiji Haris Džinović prvi put progovorio o razlozima svojeg razvoda. I brojne domaće zvijezde prošle su ovo traumatično iskustvo. Severina, Ella Dvornik, Nina Badrić, Mladen Grdović i brojni drugi svojim su razvodima zaintrigirali javnost. Detalje ima naš Davor Garić.

U jeku svoje turneje ''Do posljednjeg daha'', velika regionalna zvijezda Dragana Mirković objavila je da se razvodi nakon gotovo četvrt stoljeća braka. Vijest je poput bombe odjeknula regijom, a da je to bila prava ljubav iz bajke, Dragana je često govorila i u svojim intervjuima.



''Definitivno najbakovitiji dio mog života je od 2000. godine zbog toga što sam osnovala porodicu, udala sam se za mog doživotnog heroja Tonija i najiskrenije, uopšte me nije ni stid da priznam javno da ga mnogo volim i da je on netko tko je pored moje djece najvrednije u životu'', govorila je Dragana.



Teške trenutke razvoda i kraja ljubavi proživljava i Haris Đinović.



''Ako me pitate vezano za razvod, ja ću vam reć jednu stvar - pitajte nju, ona zna razloge, ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa. Uglavnom, prevareni muž zadnji sazna'', rekao je Haris Džinović.



Brojni su zvjezdani razvodi punili medijske stupce, a javnost ih je pomno pratila do najsitnijih detalja, no nijedan razvod bogatih i slavnih nije izazvao toliki interes poput onog Vlatke Pokos i Dikana Radeljaka.



''Ja godinu dana nisam davala nikav intervjue na ovu temu, barem ne u ovom obliku, doista nadajući se da će cijela ta priča se stišati i cijela ta gungula oko mog razvoda i mog bivšeg supruga i sve u vezi nas da će se stišati, da će se smiriti i stišati i on sam jer on sam najviše pridonosi toj medijskoj hajci na mene, koja je konstantna, gotovo konstantna godinu i pol dana i koja je ponekad, vjerujte mi, neizdrživa'', rekla je Vlatka Pokos.



Koji god korak napravi Severina, secira se do najsitnijih detalja, a pogotovo njezin ljubavi život. Na svoj se razvod i sama našalila.



''Ja ne bih da me više itko prosi, da sam mogla sada reći da sam sretno rastavljena. Precijenjen je brak'', kaže Severina.



Dok je za neke zvijezde razvod noćna mora jer slijede svađe i medijska prepucavanja, drugi se rastanu u idiličnim, gotovo prijateljskim odnosima. O Grdovićevu razvodu slušali smo godinama, par se svađao pa mirio, no danas su Mladen i Brankica u dobrim odnosima.



''Nikad bolji odnosi s Brankicom! Jedan drugom smo potpora i tak će ostat! Škrt sam na informacijama jer živimo kako živimo! To znači da nismo daleko jedan od drugoga, pola kilometra, dođe kući kod mene, ja kod nje, pojedem, popijem, idem ča, dođem i tako dalje'', objasnio je Mladen.

Stručnjaci kažu da do razvoda najčešće dovode zanemarivanje braka, manjak komunikacije i nevjera, a svoje prste u razmirice koje vode k razvodu često uplete i novac.



''Kad idete pred oltar, onda mislite da je zauvijek i jednostavno nikad ne očekujete da će tako nešto završiti jer idete otvorenog srca, a situacije se kroz godine mijenjaju i život nosi svoje'', govori Ivana Delač.



Zvjezdanog statusa ili ne, ako već dođe do kraja ljubavi, kako god znate i umijete, potrudite se da razvod prođe što bezbolnije.

