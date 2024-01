Razvodi se Haris Džinović? Nakon medijskih napisa, oglasila se i njegova 30 godina mlađa supruga Melina

Melina Džinović oglasila se u medijima nakon što se proširila vijest da se ona i Haris razvode.

Popularni bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović (72) navodno se razvodi od 30 godina mlađe supruge Meline.

"Melina i Haris Džinović su se odlučili na sporazumni razvod, budući da njihov odnos nije štimao najbolje već neko vrijeme. Donijeli su trenutno najbolju moguću odluku za njih i njihovu djecu. Haris se već iselio iz njihove vile na Senjaku, a Melina je ostala tamo s djecom. U tijeku je proces razvoda braka, a kasnije će biti određeno i kako će imovina biti raspodijeljena među njima", otkrio je za Pink.rs dobro obaviješteni izvor blizak obitelji Džinović.

Šuškanja o razvodu komentirala je i Melina.

"Razumite me, ne bih na tu temu. Hvala na pozivu, prijatno", kratko je poručila za Pink.

Haris i Melina Džinović vjenčali su se 2014. u Dubrovniku, nakon 11 godina veze. Par se rijetko pojavljivao zajedno u javnosti, no uvijek su izgledali jako zaljubljeno. Poznato je i što je Haris u braku branio supruzi.

"Moj suprug ne dozvoljava promjenu boje, dužine, ničega. On kaže da me je takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvijek mora biti čista i njegovana, to mi je važnije od odjeće", priznala je Melina jednom prilikom za Kurir.

Supružnici su zajedno dobili dvoje djece, kćer Džinu i sina Kana.

