Haris Džinović proveo noć u policiji nakon drame s bivšom suprugom Melinom, doveo ga je njihov sin kojem se majka nije ni javila!

Haris Džinović završio je u policijskoj postaji nakon što je bivša supruga Melina od koje se razvodi iznenada upala u njegovu kuću.

U kući Harisa Džinovića na beogradskom Senjaku u ponedjeljak navečer nastao je kaos, nakon posjeta njegove bivše supruge Meline, piše srpski Blic.

Kako bi je izbacio iz doma, Haris je pozvao policiju, koja je brzo došla na lice mjesta, nakon čega je Melina izjavila da je Haris maltretira. Policija je zatim privremeno Harisu oduzela pištolj koji je imao u kući, iako za njega ima dozvolu, nakon čega je pjevača sin Kan odvezao u policijsku postaju, gdje se zadržao satima.

Fotoreporteri Blica snimili su Kana ispred policijske postaje, kao i Melinu koja je autom projurila kraj sina i nije mu se javila, a Haris je nedavno otkrio kako oni već neko vrijeme ne komuniciraju.

Haris se iz policije oglasio za Blic.

"Melina je upala u kuću, napala me je verbalno, nije fizički! Ona mi je rekla da ima pravo ući, a ja sam odmah pozvao policiju. Ne mora ona mene napasti fizički, puno gore je psihički, verbalno! Ja sam ne znam razlog zašto je došla večeras. Pokušavam, evo, s policijom cijelo vrijeme saznati razlog", rekao je pjevač.

Podsjetimo, Haris i Melina razvode se nakon 24 godina braka, u kojem su dobili dvoje djece, kćer Džinu i sina Kana. Pjevač je o razvodu prvi put progovorio u IN Magazinu.

"Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna", riječi su kojima je Džinović prekinuo medijsku šutnju o razlogu kraha braka s Melinom, a kasnije je iznio još detalja.

''Ona je napustila kuću, ona je praktično pobjegla iz kuće, samo je sukcesivno iznosila stvari, praktički je samo nestajala'', rekao je Haris za srpski Hype.

''Nikada u životu je nisam udario, nikad u životu je nisam ponižavao… Nikad ništa loše osim podrške, samo sam je podržavao u svemu. Ne znam čime sam ovo zaslužio, to biste trebali nju pitati'', rekao je.

Odgovorio je i što će biti s imovinom koju su imali.

''Zakon će reći što je to što njoj pripada, može da joj ne pripadne ništa, a može i cijela kuća. Ne znam taj zakon, bit će kako će biti. Mi se nismo čuli, ona je napustila kuću, praktično je pobjegla i odjednom je nestala bez ikakvog kontakta, čak i s djecom. Primijetio sam da je iznosila stvari, nije se ona pojavljivala kad sam ja bio prisutan. Skoro godinu dana je bilo izbjegavanje, čemu sam se ja čudio, nisam vidio nikakav razlog'', ispričao je.

''Tek sad sam saznao za njene prevare, koje su trajale godinama unatrag, nisam obraćao pažnju na to, sumnjao sam, nisam ispitivao, nisam slao ljude da je prate. Kad žena sama izlazi, na nju svi skaču'', rekao je poprilično oštro Haris.

''Sa sinom se nije čula mjesec i pol dana, krasna majka'', istaknuo je za srpsku televiziju.

''Ja sam podržavao to, do jednog razdoblja, do veljače prošle godine i to je bilo tako. Ali mislim, kad sam vidio da je vrag odnio šalu, onda sam morao prekinuti sve'', rekao je iskreno.

