Domaća pjevačica objavila prvu fotku tek rođene kćeri i otkrila neobično ime koje su joj ona i suprug dali

Eni Jurišić objavila je na profilu na Instagramu prvu fotografiju kćeri, koju je dobila s Vjekoslavom Ključarićem, i otkrila koje su joj ime dali.

Naša pjevačica Eni Jurišić i njezin suprug i također pjevač Vjekoslav Ključarić postali su roditelji djevojčice, a ona je sada objavila njezinu prvu fotografiju i otkrila koje su joj ime dali.

"Elvie 23. 4. 2023." napisala je Eni kratko uz fotografije malenih ručica i nožica u čarapicama.

"Čestitke od srca, divno", "Čestitke, ljudi", "Iskrene čestitke, dragi moji! Uživajte maksimalno u njoj. Dobro došla, Elvie", "Od srca čestitam", "Naš mali svemir", "Čestitke od srca, uživajte u najljepšem periodu", "Aaaa, Elvie, divno", "Neka je živa i zdrava, uživajte u svom najljepšem daru", samo je dio čestitki koje su dobili.

Domaći glazbeno-bračni par ranije je otkrio da će dobiti djevojčicu, a sretnu vijest potvrdio je glumac Lovro Juraga, koji je Vjeki čestitao na prinovi u svojim pričama na Instagramu. Novopečeni tata u svojim je pričama podijelio i video svoje mame, ponosne bake, koja se snimala dok se vozila u automobilu uz pjesmu "Novi život se rađa".

Eni i Vjekoslav upoznali su se prije sedam godina u jednom glazbenom showu i bila je to gotovo ljubav na prvi pogled, a vjenčali su se u svibnju 2022. na otoku Krku.

"Pala je na pod odmah. Po stepenicama sam se ovako otkotrljala i onda me Vjeko uhvatio i rekao: 'Ti ćeš bit ljubav moja'. Lijepo, lijepo, bilo je slatko i nekako je to sve krenulo u poznanstvo, prijateljstvo, puno smo toga imali zajedničkog. Glazba te uvijek nekako poveže i, evo, zadržalo nas je. Skužili smo da smo dobri prijatelji, pa zašto ne bismo bili dobri cura i dečko?" ispričali su Eni i Vjeko za IN magazin.

