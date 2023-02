Zaljubili su se prije sedam godina na prvi pogled, a njihova priča sada dobiva najljepši nastavak: "Nismo još odlučili oko imena"

Riječka glazbenica Eni Jurišić ima mnogo razloga za veselje. Nedavno je obznanila da sa suprugom i kolegom, pjevačem Vjekom Ključarićem, očekuje djevojčicu. To znači da će na pozornicu Dore stati s bebom u trbuhu. Sve o nadolazećem nastupu, ali i trudnoći, ovaj je glazbeni par podijelio s Doroteom Filipaj.

Domaća pjevačica Eni Jurišić prošle je godine bila vrlo produktivna, a trud se definitivno isplatio. Naime, suradnja s Matijom Cvekom na pjesmi "Trebaš li me" donijela joj je brojne nagrade, ali i promijenila tijek karijere.



"Znači tu se dogodio taj bum. Kad smo radili pjesmu, znali smo da je super, zato smo ju i htjeli napraviti. Vjerovali smo u nju, već su je ljudi obožavali i prije nego je izašla u javnost, ali baš da će napraviti ovakav preokret i u mojoj i Matijinoj karijeri, nismo mogli predvidjeti", priznala je Eni.



A dinamični duo sada je ponovno udružio autorske snage na baladi "Kreni dalje", s kojom će Eni 11. veljače nastupiti na Dori.



"Naravno da kad je nešto dobro, kažu ne mijenjaj. Tako da mi smo nastavili našu suradnju i evo, drago mi je da smo napravili i Kreni dalje i nadam se da ćemo i dalje raditi. Prvi put idem na Doru, znači prvi put ću osjetiti pozornicu Dore tako da sam baš uzbuđena. Malo me tješi što se sve održava u Opatiji pa mi je blizu doma, ja sam inače iz Rijeke i onda mi je to nekako srcu milo", otkrila je Eni.



Prije godinu dana udala se za krčkog glazbenika Vjekoslava Ključarića. Nedavno su objavili da će postati roditelji, a Eni će na pozornicu Dore stati u petom mjesecu trudnoće. Pjevačica je otkrila da joj iščekivanje trećeg člana obitelji daje dodatnu snagu za kreativno stvaranje, ali i za nastupe kojih se zasad ne odriče.



"Nekako sam nastavila raditi i dalje jer se osjećam dobro i ne znam zašto bi uopće trebala stati. Naravno, uvijek pazim da ne pretjeram i da se odmorim kad trebam. To nekako uspijem ishendlati, ali više manje drago mi je da se dobro osjećam i da mogu sve", zaključila je.



Prvih nekoliko mjeseci trudnoće, kaže, provela je bez omiljenih parfema, čiji joj je miris smetao, no to je prošlo.



Eni je super trudnica i jede jabuke, jede sve. Dobra je prema meni, evo ja sam čistim po kući, ne smeta me, jako je dobra stvarno, evo prema meni", našalio se Vjeko.



Simpatični par iščekuje curicu, a oko njezina imena još se nisu dogovorili.



"Haha, s imenom se borimo, slobodno možete poslat savjete na 0800, haha! Nismo još odlučili", priznali su.



Eni i Vjeko upoznali su se prije sedam godina u jednom glazbenom showu i bila je to gotovo ljubav na prvi pogled!



"Pala je na pod odmah. Po stepenicama sam se ovako otkotrljala i onda me Vjeko uhvatio i rekao, ti ćeš bit ljubav moja. Lijepo, lijepo, bilo je slatko i nekako je to sve krenulo u poznanstvo, prijateljstvo, puno smo toga imali zajedničkog. Glazba te uvijek nekako poveže i evo zadržalo nas je. Skužili smo da smo dobri prijatelji, pa zašto ne bi bili dobri cura i dečko?", ispričali su Eni i Vjeko.



Ovi supružnici sjajno se nadopunjuju i na pozornici i izvan nje, a nakon zajedničkog dueta "Prije nego nestane" brojni se obožavatelji pitaju hoće li biti još njihovih glazbenih suradnji.



"To je uvijek u planu nekako, samo što jednostavno čekamo trenutak da nas dovede do toga, ne želimo ništa forsirati jer to nema smislila. Mi zapravo cijelo vrijeme glazbeno surađujemo, i životno pa siguran sam da će biti", zaključio je Vjeko.



A mi smo sigurni kako je pred ovim parom još mnogo uspjeha, i privatnih i poslovnih!

Pogledaj i ovo U kratkom topiću Naša pjevačica u petom mjesecu trudnoće prvi put pokazala trbuh, koji je dosad uspješno skrivala odjećom!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Paparazzi uhvatili Angelinu Jolie u nezgodnom trenutku, a krupni kadrovi fotografija pokazuju jasnu stvar

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Anđelka Prpić ne odvaja se od prijatelja bivšeg muža s kojim čeka dijete, a pokazala je i trudnički trbuh u pripijenoj haljini