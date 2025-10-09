Dječak koji osvaja na prvu: Svima nam je očitao bukvicu o borbi i upornosti!

Kad je sjeo za bubnjeve, u studiju showa Supertalent svi su utihnuli. Elias Mihael dokazao je da ljubav prema glazbi može pobijediti i najveće prepreke.

Na pozornicu Supertalenta zakoračio je dječak čiji je osmijeh već na prvi pogled otkrio nevjerojatnu snagu i ljubav prema glazbi.

Elias Mihael svira je bubnjeve tek tri godine, ali njegova izvedba zvučala je kao da iza sebe ima puno više iskustva.

Elias je, kako je ispričala njegova majka, glazbu otkrio sasvim spontano.

Elias M. Horvat, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

Elias M. Horvat, Supertalent - 2 Foto: Nova TV

''On se uči sam, čuje muziku i kaže: - Mama, daj mi palice, idem probati ovu muziku. Najdraža stvar na svijetu su mu bubnjevi, nije toliko škola. On je pun energije, a ovo ga smiruje. Kad dođe do bubnjeva, ta energija ide van iz njega''.

No Eliasov put nije bio jednostavan. Od rođenja se borio s ozbiljnim zdravstvenim problemima - ima poteškoće sa srcem i bubrezima, pa mora posebno paziti da ne dođe u kontakt s bakterijama.

Elias M. Horvat, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

''Kod kuće on mora biti u jednom bazenu, a druga djeca u drugom. Znam da mu nije lako. Ima i dijagnozu ADHD-a, ne može dugo biti miran ni sjediti, ali s bubnjevima bi sjedio dva, tri sata'', rekla je ponosna majka.

Kad je zasjeo za bubnjeve, studio je utihnuo. Mali glazbenik ritmom je ispunio svaki kutak dvorane, a publika ga je pratila pljeskom u ritmu. Svojom točnošću, snagom i sigurnošću oduševio je sve prisutne.

Elias M. Horvat, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

Maja Šuput nije skrivala oduševljenje:

''Točan i tako talentiran! Ta razina udarca nas je impresionirala. Iznimno divljenje, nije odustao ni kad se palica potrgala''.

Elias Mihael prošao je dalje, ali važnije od prolaska bilo je to što je pokazao koliko daleko može odvesti ljubav prema glazbi, upornost i čisto dječje srce.