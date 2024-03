Danijela Dvornik bila je na operaciji koju je već dugo planirala, otkrila je kako je sve prošlo: ''Kao što vidite...''

Danijela Dvornik pratiteljima je otkrila da se podvrgnula operaciji koju je dugo željela pa podijelila kako je prošlo.

Danijela Dvornik bila je na operaciji skidanja dioptrije za koju se odlučila nakon godina nošenja naočala za vid.

Ovaj postupak dugo si je priželjkivala, a pratiteljima se javila ispred klinike te ispričala kako je sve prošlo.

"Danas odrađujem pregled i operaciju. Poželite mi sreću", poručila je Danijela jučer prije operacije.

"Pošto me svi pitate kako je prošla operacija i jesam li to učinila. Jesam, kao što vidite nemam naočale i sve vidim. Vozila sam bez naočala.''

No, iako je sve prošlo u redu, nakon operacije se razboljela.

"Situacija: gnojna angina, antibiotici, temperatura 38 i dekica", napisala je uz fotografiju iz kreveta, pa u video obraćanju pratiteljima objasnila.

"Što se tiče moje bolesti, je*iga uhvatila me. Bolilo me grlo prije dva dana i pretvorilo se u gnojnu anginu, kako to inače biva kod mene. Pa sam jutros u 5 išla iz Zagreba kako bih stigla do moje doktorice da dobijem antibiotike. Sad imam i temperaturu pa sad ležim. Što da vam kažem... bit će sve okej. Doma sam. Pozdravljam vas, bit će sve dobro", poručila je.

Nakon operacije, Danijela se vratila u svoju kuću na Braču u kojoj uživa već dulje vrijeme, a svoje pratitelje redovno obavještava o svojim novostima i načinu života.

Danijela je mjesec dana bila i na Filipinima, a nedavno je ispričala i kakvo joj je bilo iskustvo.

