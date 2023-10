Pogledajte kako izgleda kuća Danijele Dvornik na Braču o kojoj svi pričaju, sama ju je renovirala!

Evo kako izgleda kuća Danijele Dvornik koju je dobila od Deana Dvornika, na njezinu adaptaciju i uređenje potrošila je četiri godine.

Ovih dana u domaćim medijima odjeknula je vijest da influencericu Ellu Dvornik tuži njezin uskoro bivši muž Charles Pearce zbog kuće koju su prije nekoliko godina kupili u istarskim Balama.

No osim kuće u Balama medijima je zanimljiva tema i kuća Danijele Dvornik na Braču, u kojoj ona trenutačno živi. Nju je Danijela Dvornik dobila od Deana Dvornika.

Naime, radi se o kući koju su pokojni Boris Dvornik i njegova supruga Diana kupili svojim sinovima Dinu i Deanu. Nakon Dinove smrti Dean Dvornik svoju je polovicu dobrovoljno prepisao na Danijelu, kako je i obećao bratu.

"Danijela me tražila da joj prepišem svoju polovicu kuće i ja sam to učinio bez ikakve financijske naknade", kazao je Dean 2010. za 24 sata.

Danijela je kuću na Braču uredila po svojem ukusu i tamo živi već nekoliko godina te ne skriva koliko uživa u otočkom životu. U nekoliko navrata Danijela je pokazala kako ta kuća izgleda.

Uz sive zidove kombinirala je bijeli namještaj, dvosjed i policu. Veliki prozor prekriven je prozračnom bijelom zavjesom, a pored trosjeda nalazi se okrugli stolić. Sve to upotpunila je s nekoliko sobnih biljaka, a zidove je ukrasila slikama s jednostavnim crnim okvirima.

U jednoj ranijoj objavi pokazala je i drugi dio boravka, gdje smo mogli uočiti još jednu fotelju te između nje i dvosjeda bijeli stolić.

Također, pokazala je i kuhinju u kojoj je kombinirala crni namještaj sa žutim zidovima, a kuhinjske su pločice s različitim uzorcima u crno-bijeloj kombinaciji.

Posljednje što je uredila jest terasa, koja je kao stvorena za ljetno uživanje. Na njoj se nalazi kutna garnitura s mnoštvom jastuka te stolić. U jednom dijelu terase uredila je čak i ljetnu kuhinju, a na njoj je i bijela ograda koja je dodatno ukrašena cvijećem.

"Dolaskom ograde završena i je posljednja faza projekta 'od krova do terase'. Trajalo je to četiri pune godine, bilo je dinamično, ponekad kaotično. Bilo je grešaka, razmišljanja, živciranja, kalkuliranja, hvatanja za glavu, ali vrijedilo je. I sad kad je kraj, nije kraj jer još trebaju doći tende za terase, a isto tako postoje još neke stvari za rješavanje i rješavaju se. Uglavnom, koristila sam kvalitetne materijale i keramiku, gledala da mi sve bude što jednostavnije za održavanje. Neki sam namještaj naslijedila, ali dosta sam toga kupila jer mali prostori traže adekvatna rješenja. Kuhinja je zapravo sve odredila, a nju sam birala mjesecima i prošla sam sve boje, a onda sam se zaljubila u crnu i drvo. Veliki sam ljubitelj industrial loft dizajna, ali kuća mi to nije dopuštala pa sam malo vrludala. Uglavnom, sve sam sredila da jednostavno guštam u svakom kutku kuće i jednostavno ne znam gdje bih radije bila", objasnila je Danijela u jednoj objavi.

