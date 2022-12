Bruce Willis u najtežem periodu dočekao predivnu vijest, sreću ne može sakriti ni njegova bivša supruga!

Demi Moore na svojem profilu na Instagramu pohvalila se da će ona i Bruce Willis dobiti prvo unuče.

Bivši glumački par Bruce Willis i Demi Moore postat će djed i baka.

Pogledaj i ovo Kao da nema ništa na sebi U uskom sportskom kompletiću pokazala da je u formi života, loše navike očito je ostavila iza sebe

Njihova kći Rumer Willis čeka dijete s dečkom Derekom Richardom Thomasom, a sretnu vijest objavila je Demi na svojem profilu na Instagramu.

"Počinje moja era seksi luckaste bake" pohvalila se, a odmah su joj počele pristizati čestitke.

Beba će biti prvo unuče Demi i Brucea, koji uz Rumer imaju i kćeri Tallulu i Scout.

Legendarni glumac trenutačno prolazi kroz teško životno razdoblje. Nakon što se u ožujku ove godine doznalo da mu je dijagnosticirana afazija, moždani poremećaj koji utječe na sposobnost učinkovite komunikacije, nedavno su izvori bliski glumcu za medije otkrili da mu se stanje pogoršava i da se njegova obitelj nada čudu.

Demi je nedavno na svojem profilu na Instagramu objavila Bruceove nove fotografije.

"Mi smo obitelj! Ulazimo u blagdanski duh", napisala je Demi uz fotke na kojima pozira s Bruceom, njihovim kćerima, ali i s njegovom sadašnjom suprugom Emmom Hemming Willis te njihovim kćerima Mabel i Evelyn.

Obožavatelji su bili sretni što ga vide, no mnogi su primijetili i da ne izgleda baš najbolje.

"Bruce ne može puno govoriti i čini se da ne shvaća puno od onoga što drugi govore, tako da je Emma doista bila njegov glas i komunikator. Postoje dani kada vide djeliće staroga Brucea, no to traje kratko. Čini se da im sve više izmiče i to im slama srce. Njegove kćeri ne mogu zamisliti život bez njega. Nedostaje im stari Bruce - onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih dečki i davao im neželjene savjete", ispričao je nedavno izvor za Daily Mail.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Joško Gvardiol okružen najvažnijim ženama u svojem životu pokazao nježnu stranu, prizori će rastopiti njegove obožavateljice!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Monica Bellucci u 59. godini razotkrila grudi i bacila obožavatelje u trans: "Najljepša žena na svijetu!"