Osvanule nove fotografije Brucea Willisa nakon zabrinjavajućih vijesti, uz njega i bivša i sadašnja supruga!

Bruce Willis bori se s dijagnosticiranom afazijom i stanje mu se pogoršava, a Demi Moore je sada na Instagramu objavila njegove nove fotografije.

Zdravstveno stanje glumca Brucea Willisa već mjesecima zabrinjava njegove brojne fanove.

Pogledaj i ovo sve je dirnula Najstarija kći slavnoga glumca koji je rastužio sve zbog dijagnoze objavila nikad viđene obiteljske fotke

Nakon što se u ožujku ove godine doznalo da mu je dijagnosticirana afazija, moždani poremećaj koji utječe na sposobnost učinkovite komunikacije, nedavno su bliski izvori glumcu za medije otkrili da mu se stanje pogoršava i da se njegova obitelj nada čudu.

Sada je Bruceova bivša supruga, glumica Demi Moore, na svojem Instagramu objavila njegove nove fotografije.

"Mi smo obitelj! Ulazimo u blagdanski duh", napisala je Demi uz fotke na kojima pozira s Bruceom, njihovim kćerima, ali i s njegovom sadašnjom suprugom Emmom Hemming Willis te njihovim kćerima.

Veseli obiteljski prizori oduševili su Bruceove obožavatelje i mnogi su legendarnom glumcu u komentarima uputili podršku i želje za oporavkom.

"Bruce ne može puno govoriti i čini se da ne shvaća puno od onoga što drugi govore, tako da je Emma doista bila njegov glas i komunikator. Postoje dani kada vide djeliće staroga Brucea, no to traje kratko. Čini se da im sve više izmiče i to im slama srce. Njegove kćeri ne mogu zamisliti život bez njega. Nedostaje im stari Bruce - onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih dečki i davao im neželjene savjete", ispričao je nedavno izvor za Daily Mail.

Podsjetimo, Willis sa svojom sadašnjom suprugom ima dvije kćeri, Mabel i Evelyn, te još tri iz braka s Demi Moore - Rumer, Tallulu i Scout.

