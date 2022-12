Messija na utakmici s Hrvatskom kamere uhvatile u nezgodnom trenutku, gledatelji ostali u nevjerici: "Morali smo to gledati punih 10 sekundi!"

Leo Messi na utakmici s hrvatskom uhvaćen je u jednom nezgodnom trenutku, a snimka je postala viralna.

Argentina je pobijedila Hrvatsku u polufinalu Svjetskog prvenstva, no njihov kapetan Lionel Messi zbog jednog poteza na utakmici postao je predmet izrugivanja te čak i zgražanja.

Naime, Messija su na početku drugog poluvremena kamere uhvatile dok je češkao svoje testise, čemu je posvećeno iznenađujuće puno televizijskog vremena.

they just caught messi scratching his balls 😂😂 pic.twitter.com/IwBEMZwgCf