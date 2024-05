Messi progovorio engleski i postao hit na društvenim mrežama: "Je li ovo njegov pravi glas?"

Video u kojem Lionel Messi priča engleski postao je masovno se dijeli na društvenim mrežama.

Nogometaš Lionel Messi pokazao je svoje glumačke vještine u reklami za akcijsku komediju "Zločesti dečki: Sve ili ništa" (Bad Boys: Ride or Die), četvrti nastavak popularne filmske franšize koja uskoro stiže u kina.

Zvijezda Inter Miamija pojavljuje se svega nekoliko sekundi i izgovara samo jednu rečenicu, no privukao je veliku pažnju jer su ga mnogi obožavatelji sada prvi put čuli kako priča engleski.

"Bad boys" (zločesti dečki) govori Messi glavnim zvijezdama filma Willa Smitha i Martina Lawrencea, a te dvije riječi bile su dovoljne da nastane poptuna ludnica na društvenim mrežama.

This is the first time in my life I’ve heard Messi speak English 😭

pic.twitter.com/UjP1WCjkqs — Mod (@CFCMod_) May 28, 2024

"Ovo je prvi put u životu da čujem Messija kako priča engleski", "Je li ovo Messijev pravi glas?", "Messi zna engleski?", "Prijelomna vijest: Messi priča engleski u reklami", samo su neke od brojnih reakcija s platforme X, nekadašnjeg Twittera, a još ih donosimo u nastavku.

Messi speaking English in Bad Boys ad 😭



pic.twitter.com/p4faSxe8tI — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 28, 2024

BREAKING: Messi speaks English in Bad Boys ad pic.twitter.com/0WJb95yl52 — J. 🇵🇸 (@Messilizer) May 28, 2024

Messi in the teaser for the upcoming Bad Boys movie speaks English, kind of.😂

pic.twitter.com/R8oHcxkv6K — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) May 28, 2024

THE FIRST TIME WE HEAR LEO MESSI SPEAKING ENGLISH 🔥🔥🔥pic.twitter.com/uZMeViJwGU — Sara 🦋 (@SaraFCBi) May 28, 2024

