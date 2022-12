Monica Bellucci u 59. godini razotkrila grudi i bacila obožavatelje u trans: "Najljepša žena na svijetu!"

Monica Belluci pozirala je za naslovnicu časopisa Madame u prozirnoj bluzi i bez grudnjaka.

Glumica Monica Bellucci i 59. godini opravdano slovi kao jedna od najljepši žena svijeta, a sada je počastila obožavatelje i jednom svojom golišavom fotografijom.

Pogledaj i ovo Nevjerojatna ljepota Pojavio se seksi video koji je samo potvrdio titulu prirodne ljepotice za glumicu koju već godinama zovu najljepšom na svijetu!

Iako se tijekom karijere nekoliko puta skidala na platnu, nitko nije ostao ravnodušan na naslovnicu koju je snimila za njemački časopis Madame, za koju je pozirala u prozirnoj bluzi i bez grudnjaka.

"Najljepša žena na svijetu!", složili su se u komentarima mnogi njezini pratitelji, a objava je prikupila i preko sto tisuća lajkova.

Obožavatelji talijanske glumice zasigurno dobro pamte i scene iz kultnog filma "Malena" u kojima se Bellucci skinula do kraja, a njih, kao i nekih njezinih drugih golih scena, možete se prisjetiti u našoj galeriji.

Javnost su nedavno očarale Monicine fotografije izbliza koje su potvrdile je da je i dalje prirodna ljepotica te da stari dostojanstveno.

O svojem izgledu nedavno je progovorila na predstavljanju filma "The Girl in the Fountain", u kojem glumi švedsku glumicu i seks-ikonu Anitu Ekberg, a zbog uloge je postala i plavuša.

"Naravno da mi je izgled pomogao otvoriti mnoga vrata, bila bi laž tvrditi da nije. Bila sam sramežljiva iako sam puno pričala, pa mi je izgled pomogao da ljudi priđu meni. No ljepota traje samo pet minuta i to je to. Morate znati da vam nakon 40. godine nude samo uloge vještica", kazala je za Variety.

Bellucci je glumačku karijeru započela u 90-ima, a svojom ljepotom pokorila je svijet već sa 16 godina, kada je postala model poznatog talijanskog brenda Dolce & Gabbana.

Iza sebe ima dva propala braka. Prvi suprug bio joj je fotograf Claudio Basso, za kojeg se udala 1990. godine, a razveli su se četiri godine kasnije. Svojeg drugog supruga, glumca Vincenta Cassela, upoznala je na snimanju filma "Apartman" 1996. godine. Vjenčali su se 1997. i zajedno dobili dvije kćeri, a razveli su se 2013. godine.

Monica je od 2017. u vezi s 18 godina mlađim Nicolasom Lefebvreom, s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti, a dugo su uspijevali skrivati da su par.

