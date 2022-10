Monica Bellucci na profilu na Instagramu najavila je premijeru svojeg novog filma "The Girl in the Fountain" fotografijom na kojoj ima plavu kosu.

Talijanska glumica Monica Bellucci i u dobi od 58 godina opravdano slovi kao jedna od najljepših žena svijeta, no svojom novom fotografijom ipak je uspjela podijeliti mišljenja obožavatelja.

Monica je na svojem profilu na Instagramu najavila premijeru dokumentarca "The Girl in the Fountain" u kojem je utjelovila legendarnu švedsku glumicu i seks ikonu Anitu Ekberg, a zbog uloge je postala plavuša.

S novom bojom kose, Bellucci nije lako prepoznati na prvi pogled, a njezina drastična transformacija nije baš sve oduševila i neke je podsjetila na druge poznate plavuše.

"Prekrasna ženo", "Uvijek lijepa", "Malo podsjeća na Madonnu", "Najljepša žena na svijetu", "Plava kosa ti ne pristaje", "Molim te, vrati se na staro", "Mislio sam da je Lady Gaga", "Lijepoj ženi sve lijepo stoji", "Plavuša? Ovo ne izgleda dobro", samo su neke od reakcija podijeljenih obožavatelja.

Monica je već nekoliko puta dosad bila plavuša, a i tada su razlog bile uloge u filmu "Čovjek koji je prodao svoju kožu" i seriji "Call My Agent!".

Inače, Bellucci je svojom ljepotom pokorila svijet još u 90-ima, kada je započela svoju karijeru, a danas izaziva divljenje i jer, za razliku od mnogih kolegica, uspješno odolijeva čarima estetske kirurgije.

