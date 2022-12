Jedna od najljepših žena svijeta nekoliko puta se skidala do kraja, a o jednoj takvoj fotografiji ovih dana ne prestaje se pričati!

Monica Bellucci pozirala je gola u vodi slavnom talijanskom fotografu Gian Paolu Barbieriju koji je fotografiju izložio na svojoj novoj izložbi u Milanu.

Jedna od najljepših žena svijeta, 58-godišnja glumica Monica Belluci, na platnu se nekoliko puta skidala do kraja, a potpuno gola pozirala je i slavnom talijanskom fotografu Gian Paolu Barbieriju za kampanju brenda Dolce & Gabbana 2000. godine.

Pogledaj i ovo Fatalna crnka Monicu Belluci paparazzi su uhvatili kad se najmanje nadala, fotografije izbliza otkrile su da se i ona bori s onim što je neizbježno

Barbieri je neke od svojih najpoznatijih radova sada izložio u Milanu, a najviše pažnje privukla je upravo fotografija Monice koja leži gola u vodi, a možete je pogledati OVDJE.

Bellucci se pojavljuje i u dokumentarnom filmu "The Man and The Beauty" o proslavljenom talijanskom fotografu pred čiji objektiv su stale i brojne druge slavne ljepotice, poput Eve Herzigove i Donatelle Versace.

Obožavatelji talijanske glumice sigurno dobro pamte iz njezine scene iz kultnog filma "Malena" u kojima se također skinula do kraja, a njih, kao i njezinih golih scena iz nekih drugih filmova, možete se prisjetiti u našoj galeriji.

Javnost su nedavno očarala Monicine fotografije izbliza koje su potvrdila je da je i dalje prirodna ljepotica i da stari dostojanstveno.

O svojem izgledu nedavno je progovorila na predstavljanju filma "The Girl in the Fountain", u kojem glumi švedsku glumicu i seks-ikonu Anitu Ekberg.

"Naravno da mi je izgled pomogao otvoriti mnoga vrata, bila bi laž tvrditi da nije. Bila sam sramežljiva iako sam puno pričala, pa mi je izgled pomogao da ljudi priđu meni. No ljepota traje samo pet minuta i to je to. Ono što morate znati je da vam nakon 40. godine nude samo uloge vještica", kazala je za Variety.

Monica je glumačku karijeru započela u 90-ima, a svojom ljepotom pokorila je svijet već sa 16 godina, kada je postala model poznatog talijanskog brenda Dolce & Gabbana.

Iza sebe ima dva propala braka. Prvi suprug bio joj je fotograf Claudio Basso, za kojeg se udala 1990. godine, a razveli su se četiri godine kasnije. Svojeg drugog supruga, glumca Vincenta Cassela, upoznala je na snimanju filma "Apartman" 1996. godine. Vjenčali su se 1997. i zajedno dobili dvije kćeri, a razveli su se 2013. godine.

Monica je od 2017. u vezi s 18 godina mlađim Nicolasom Lefebvreom, s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti, a dugo su uspijevali skrivati da su par.

