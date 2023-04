Ana Uršula Najev ulovila kolegu Momčila Otaševića u pravom trenutku, glumac podijelio urnebesan prizor sa seta ''Kumova''!

Momčilo Otašević nasmijao je obožavatelje smiješnom fotografijom sa seta serije "Kumovi".

Najgledanija domaća serija "Kumovi" već drugu sezonu zaredom svakodnevno zabavlja gledatelje, a zabave ne nedostaje ni na setu.

Sada je glumica Ana Uršula Najev, koju gledamo u ulozi doktorice Luce, podijelila urnebesnu fotografiju kolege Momčila Otaševića, koji u seriji glumi njezina partnera Janka.

Momčilo je pozirao pored prepariranog morskog psa i raširio je usta poput njega, a fotografiju je i on podijelio u svojim pričama na Instagramu, uz prigodnu pjesmu "Da mi je biti morski pas".

Ana Uršula nedavno je Momčila i rasplakala pred kamerama svojom predivnom izvedbom pjesme "Žute dunje", kojom je naježila sve gledatelje.

"To je pjesma nabijena tolikim emotivnim nabojem da svaki put kad je čujem, suze same krenu. Nisu potrebne ni umjetne suze ni mentol", izjavio je Momčilo, koji je plakao tijekom svih snimljenih repeticija.

"Ja uvijek kad glumim, ja plačem zapravo", potvrdio je Momčilo u In Magazinu te je priznao da je i inače poprilično emotivan.

Dotakao se i svojeg razvoda od glumice Jelene Perčin nakon pet godine braka, tijekom kojeg su dobili i dvoje djece.

"To su nove okolnosti na koje se treba naviknuti. I treba život isplanirati u skladu s tim. I to je to što sad slijedi", prokomentirao je svoj solo status te je istaknuo: "Prioritet su djeca, apsolutno uvijek!"

Momčila gledajte u seriji "Kumovi" od ponedjeljka do petka od 21:15 na Novoj TV!

