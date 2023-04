Momčilo Otašević o novom samačkom životu i nedavnim uplakanim scenama: ''Poprilično sam emotivan...''

Svojom glumom i emocijama u seriji Kumovi, Momčilo Otašević, malo koga ostavlja ravnodušnim. Već godinama živi na relaciji Hrvatska - Crna Gora.

Ususret 50. izvedbi predstave ''Tesla - prilagođavanje anđelima'',

Momčilo se u ragovoru za In Magazin dotaknuo svoje uspješne glumačke karijere, progovorio o novom životu samca, gubitku kilograma te najdražim bićima - svojoj djeci.

Umori li se Momčilo ikad, zaboravi tekst?

''Umorim se da, i onda ako uspijem da skrojim svojih 12 sati sna...'', kaže Momčilo koji je malo i smršavio.

''Malo da, variram ja često...'', rekao je.

Momčilo se ovaj tjedan vraća na set Kumova. U nedavnoj sceni koju je javnost imala priliku vidjeti bio je i baš onako pustio suzu, zaplakao...

''Ja uvijek kad glumim, ja plačem zapravo...'', komentirao je Momčilo.



Koliko je Momčilo inače u životu emotivac?

''Poprilično sam emotivan'', priznao je.

Odnedavno je opet slobodan. Što mu je možda najteže u toj trenutačnoj situaciji?

''To su nove okolnosti na koje se treba naviknuti. I treba život isplanirati u skladu s tim. I to je to što sad slijedi'', zaključio je i dodao.



''Prioritet su djeca, apsolutno uvijek'', rekao je.

Kako provodi vrijeme kad je samo s njima?

''Uživam uvijek, generalno je to uvijek neka igra, ili parkić ili zabavni park...'', priča Momčilo.



U srijedu s kolegom Vladimirom Posavcem ima 50. izvedbu Tesle. S kolegom i prijateljem...

''Nastavljamo u petom mjesecu'', rekao je.

