Burne reakcije poslije istine koja je o Daliboru Mataniću izašla na vidjelo: "On mora u zatvor, to je sve što se mora komentirati..."

Dalibor Matanić godinama je svojim žrtvama, uglavnom mladim djevojkama, slao neumjesne poruke. Nakon njegovog javnog priznanja, reakcije se ne prestaju nizati, a žene s javne scene smatraju da redatelj treba pravno odgovarati.

Cijelu Hrvatsku šokiralo je javno priznanje redatelja Dalibora Matanića, koji je seksualno uznemiravao kolegice.

Iako se u javnosti predstavljao kao borac za ženska prava, ipak je nešto drugačija istina izašla na vidjelo, a Matanić je postavljen na stub srama zbog svojih djela koja je činio, kako kaže, pod utjecajem alkohola i droga.

Dalibor Matanić godinama je raznim ženama slao neumjesne i prostačke poruke, stvarao vrlo neugodne situacije na snimanjima, objavio je Večernji list koji je razgovarao s Matanićevim navodnim žrtvama, uglavnom mladim djevojkama.

Umjetnica Arijana Lekić Fridrih među prvima je javno prokomentirala Matanićevu ispriku.

"'Oprosti' nije dovoljno dobro", rekla je pa detaljnije objasnila zašto to misli.

"Stvarno sam bijesna. Ovakve stvari, s obzirom na njegov status i na njegovu poziciju, trebaju završiti na sudu. Ne postoji 'oprosti' koji njega može amnestirati od onoga što je radio. Sad je jedino bitno da se te žene koje je on zlostavljao jave i da on završi na sudu. Da povežemo tu priču s pričom sa zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti koja je i dalje otvorena, nezavršena, jer ti profesori i dalje predaju, a mnogi koji se bave ovom strukom su svjesni toga da im karijere ovise o nekim klikama i učinit će sve što treba da zadrže pozicije."

"Matanić je sustavno zlostavljao žene, i 'oprosti' nije dovoljno dobro. O 'oprosti' može razgovarati sa svojim zatvorskim psihijatrom!", zaključila je.

Snježana Banović također dijeli isto mišljenje.

"Matanić mora u zatvor, u svojoj patetičnoj eskapadi kajanja priznao je kazneno djelo. To je sve što se tu može komentirati. O njegovim se "metodama" odavno sve zna, svi ga štite predugo. On je paradigma, kao i Prohić. Koji je već ušao u ladicu zaboravljena priča", kaže.

Šokirana je ostala i redateljica Rajna Racz.

"... prošla me je jeza i pomislila sam jesam li ja luda? Kako je moguće da mu toliki ljudi iz naše struke i šire sada šalju podršku, srčeka, govore da je on bio sjajan na setu, da je hrabar što je izašao u javnost. Dalibor Matanić je svojim statusom "Kajem se" dao još jednu patrijarhalnu pljusku svim ženama u ovoj državi i podvrgnuo nas još jednoj tehnici manipulacije koja je tipična za društvo u kojem živimo. On je svojim priznanjem prebacivši vlastitu krivicu na alkohol i droge (što je, nažalost, još jedno previše normalizirano ponašanje od Akademije pa kasnije u poslu) od sebe odlučio stvoriti mučenika-heroja koji će biti "primjer drugim kolegama u osjetljivom terenu u kojem se očito neki od nas ne snalaze najbolje."

"Taj osjetljiv teren zove se sustavno zlostavljanje žena, zastrašivanje i iskorištavanje pozicije moći. U umjetničkom miljeu nasilje je toliko normalizirano da mnogi ne primjećuju kad i sami postaju dio problema. Svaki slučaj koji ispliva na površinu dokazuje nam koliko još moramo educirati, govoriti i boriti se da nasilje u umjetnosti prestane biti status quo. Meni je dosta! Dosta mi je toga što sam i sama bila zlostavljana kroz akademiju, što sam normalizirala i opravdavala nasilje, dosta mi je toga što se stalno izokreću surove činjenice, što se vrše pritisci na novine da ovakve priče ne izađu, što se vrše pritisci na žene da ne kažu da su bile zlostavljene, što slučaj ADU nije riješen, što slučaj Prohić nije riješen, što postoji toliko neimenovanih zlostavljača i zlostavljačica za koje svi mi znamo, ali i dalje šutimo jer nas je strah, jer su oni na pozicijama moći, a naše karijere ovise o klanovima i koliko ti je tko naklonjen."

"Nikakvi umjetnički uspjesi, parazitiranje i održavanje karijere na temama ženske boli i patnje, nikakve isprike, nikakvo "ja sam puno napravio za ovu zemlju", niti navodna stresnost našeg posla, niti floskule "ja za razliku od mnogih nisam odgajan da mrzim" ne mogu opravdati seksualne predatore, psihičko i fizičko nasilje", smatra Rajna.

Aktivistkinja Sanja Sarnavka govori da opijati nisu opravdanje te da treba biti pokrenuta službena istraga.

"Puno će ovisiti o tome koliko je žena spremno dati svoje ime i prezime, ispričati što im se događalo. Jer, ja se mogu napiti, ali neću ljude zlostavljati. Ne mogu ni alkohol niti droga biti opravdanje za zlostavljanje", rekla je, a za Matanićevu objavu smatra da je samo opravdanje.

"Pokušaj kontrole štete, pokušaj koji očito pali kod mnogih. Tužno je da mu mnogobrojne žene govore da je 'heroj koji im hrabrosti ispričati se'. To je tragedija ovih naših prostora."

"Ne mogu pojmiti što bi se moglo dogoditi da naše žene razumiju što bi trebalo biti normalno u društvu ravnopravnosti, a što bi trebalo osuđivati. Muškarcima se još i ne čudim, ali kod žena to izgleda tragično."

"Matanić je vrlo vješt manipulator. On je uspio stvoriti sliku feminista, muškarca koji se zalaže za prava žena", zaključila je Sanja.

O svemu se oglasio i producent Nebojša Taraba koji je otkrio da mu je zbog optužbi otkazana suradnja.

S obzirnom na to da je Matanić obrisao društvene mreže, njegovo javno priopćenje u cijelosti pročitajte OVDJE.

