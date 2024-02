Meghan Markle i princ Harry riskiraju novu svađu s kraljevskom obitelji, evo što su sad izveli: "Zapanjujuće je što sami to ne vide!"

Meghan Markle i princ Harry rebrendirali su svoju web stranicu, a ono što su učinili možda se neće svidjeti članovima kraljevske obitelji.

Princ Harry i Meghan Markle svojim su najnovijim potezom riskirali novu svađu s članovima kraljevske obitelji nakon što su pokrenuli novu web stranicu na kojoj koriste kraljevsku titulu Sussexa.

Par je svoju web stranicu Archewellzamijenio web stranicom pod nazivom Sussex.com koja uključuje njihove biografije i popis njihovih nedavnih aktivnosti, a dobro upućeni izvori upozorili su da bi korištenje titule vojvode od Sussexaa i njihovog kraljevskog grba u, kako se čini, komercijalne svrhe mogla prouzročiti nove pritužbe iz palače.

"Imat će ozbiljnih problema s korištenjem Sussexa. To je kraljevska titula i ako u tome ima ikakve naznake komercijalizma, bit će ugašena. Zapanjujuće je što sami ne vide koliko je to problematično", izjavio je za Daily Mail izvor s dvora.

Međutim, izvor blizak paru s time se nije složio i tvrdi kako imaju potpuno pravo na korištenje titule Sussexa.

"Princ Harry i Meghan su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa. To je činjenica, to je njihovo prezime i prezime", zaključio je njima blizak izvor prenosi Daily Mail.

Rekreiranje njihove web stranice potaknulo je nagađanja da pokušavaju oživjeti svoje medijske karijere, a na njoj se mogu pročitati Harryjeva i Meghanina biografija kao i najnovije vijesti o njima. Harry je opisan kao humanitarac, vojni veteran, zagovornik mentalnog zdravlja i borac za zaštitu okoliša, dok je Meghan nahvaljena kao feministica i pobornica ljudskih prava i ravnopravnosti spolova. Web-stranicom upravlja Ured vojvode i vojvotkinje od Sussexa' i na njoj se mogu pronaći sve potrebni podaci o njihovim aktivnostima.

Sussex.com minimalističkog je dizajna i na njezinoj se početnoj stranici nalazi velika fotografija para. Na njoj se nalaze poveznice na Archewell Foundation i Archewell Productions, kao i na kontroverznu web stranicu sussexroyal.com pokrenutu 2020. godine kada su se odrekli svojih službenih kraljevskih titula.

"Ured princa Harryja i Meghan, vojvode i vojvotkinje od Sussexa oblikuje budućnost kroz poslovanje i filantropiju. To uključuje: Zakladu Archewell, Archewell Productions, pokroviteljstva, pothvate i organizacije koje primaju potporu para, pojedinačno i/ili zajedno", stoji na stranici.

Biografija princa Harryja spominje njegovih deset godina služenja u britanskim oružanim snagama, njegov bestseler "Spare" koji je opisan kao memoara o njegovom životu ispričanih sa suosjećanjem, ranjivošću i nepokolebljivom iskrenošću.

Podaci u Meghaninoj biografiji odnose se na njezin rad na području zagovaranja aktivnosti poojedinca ili skupine koja ima za cilj utjecati na odluke unutar političkih, gospodarskih i društvenih institucija, glumačku karijeru i glavnu ulogu u TV seriji "Suits" te je navedena kao autorica bestselera NY Timesa dječje knjige "The Bench" i "Together: Our Community Kitchen".

Online rebranding Sussexovih dolazi usred nagađanja da su u potrazi za novim produkcijskim tvrtkama s kojima bi radili. Njihov ugovor sa Spotifyjem vrijedan 18 milijuna funti nedavno je istekao, a kružile su glasine da Netflix možda neće obnoviti ugovor s njima vrijedan 80 milijuna funti.

