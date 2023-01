Meghan i Harry otkrili kome su i kako pomogli u 2022. godini, ali sve je ostalo u sjeni neočekivane vijesti

Zaklada Archewell objavila je na svojoj službenoj stranici izvještaj o radu u 2022. godini, nakon čega je uslijedila vijest da im je dvoje važnih suradnika dalo otkaz.

Zaklada Archewell princa Harryja i Meghan Markle prikupila je 13 milijuna dolara od osnivanja 2020. godine, od čega su 3 milijuna dolara donirali za svrhe koje su sami odabrali i za 12 milijuna doza cjepiva protiv COVID-19.

Novac koji je njihova dobrotvorna organizacija prikupila uručen je dobrotvornim organizacijama koje se brinu o izbjeglicima iz Afganistana i Ukrajine, a prema prvim službenim izvještajima, koje su sami objavili, pomogli su platiti i 12,66 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa diljem svijeta, i to u suradnji s dobrotvornom organizacijom za borbu protiv siromaštva Global Citizen.

Njihovi objavljeni izvještaj ne sadrži račune, ali kolumnist Yahoo Newsa Omid Scobie, jedan od omiljenih novinara Sussexa i blizak prijatelj Meghan Markle, rekao je da je Archewell donirao 23 posto svojih prihoda.

"U prvoj godini rada prikupili su 13 milijuna dolara i podijelili 3 milijuna dolara", napisao je Omid na svom Twitteru.

The Sussexes’ Archewell Foundation has released its 2020-22 “Impact Report”. In their first year of operation they raised $13million and distributed $3million in grants across areas including vaccine equity, relief centres, refugee resettlement, and building better online world. pic.twitter.com/DVH6TmT9gx