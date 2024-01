Novi ozbiljan udarac za Meghan Markle i princa Harryja: Dok oni najavljuju svoje bajke, zapravo se događa nešto skroz drugo!

Princa Harryja i Meghan Markle napustio je još jedan suradnik - Bennett Levine, čime se lista suradnika koji su im dali otkaze ponovno povećala.

Izvršni direktor Archewell TV-a Bennett Levine napustio je princa Harryja i Meghan Markle i njihovu produkcijsku tvrtku, čime se ukupan broj suradnika koji su im dali otkaze otkako su se vjenčali popeo na najmanje 17-ero njih.

Bennett je otišao iz tvrtke ranije ovog mjeseca, a taj se potez smatra ozbiljnim udarcem za Harryja i Meghan. On je to učinio nakon što ih je napustio i Oscarom nagrađeni producent Ben Browning, koji je nadgledao njihovu hit-dokumentarnu seriju "Harry & Meghan" i malo manje uspješnu "Live to Lead", ali je također dao otkaz prošle godine.

Vjeruje se da je Bennett, koji se smatra mladom facom u industriji, najmanje 17. osoba koja je napustila Sussexe, a najmanje osmero ih je otišlo otkako su se preselili u Kaliforniju. Njegov odlazak uslijedio je usred neizvjesnosti oko njihovog ugovora s Netflixom vrijednog 80 milijuna funti, jedinog preostalog ugovora o streamingu koji im donosi poveću zaradu.

Meghan je prije Božića rekla da ona i Harry imaju jako puno uzbudljivih stvari na listi za objaviti, obećavajući da će to biti projekti zbog kojih će se ljudi osjećati dobro kad ih vide. Bilo je to nakon što je njihov šestodijelni Netflixov dokumentarac dobio mješovite kritike i proglašen je plitkim pokušajem uljepšavanja njihova javnog imidža, dok je još više napadao kraljevsku obitelj.

"Dokumentarac je više ličio na jednostranu promociju imidža Harryja i Meghan nego na uravnoteženo istraživanje njihovih života", bio je komentar jednog kritičara.

Bennett je svoj odlazak iz Archewella potvrdio u poruci na društvenim mrežama.

"Sretan sam što mogu podijeliti s vama da počinjem na novoj poziciji u Cinetic Media", napisao je na svom LinkedIn profilu i pohvalio se novim poslom u američkoj tvrtki za financiranje i distribuciju filmova.

"Ovo je udarac za Archewell. U to nema sumnje", izjavio je njima blizak izvor za Daily Mail.

Bennett je prethodno radio za Sony Pictures, a zatim za FilmNation Entertainment gdje je radio s Benom Browningom, koji je također prešao u Archewell, ali je također kasnije dao otkaz. Page Six je izvijestio i da su se Sussexi razišli sa svojim talentiranom producenticom Nishikom Kumbleom, koja je za njih radila nepune dvije godine.

Sve to se događa usred glasina da Netflix možda neće obnoviti svoj ugovor s Archewellom. Priča se da streaming div razmišlja o razlazu s Harryjem i Meghan nakon što je Spotify raskinuo njihov ugovor nakon samo jedne sezone Meghanina podcasta "Archetypes". Izvršni direktor Spotifyja i popularni podcaster Bill Simmons čak je nakon toga par nazvao je*enim prevarantima.

Glasine o tome potaknulo je Harryjevo i Meghanino nedavno putovanje na Jamajku na premijeru filma "Bob Marley: Jedna ljubav", gdje su se pojavili kao gosti Briana Robbinsa, šefa Netflixovog rivala Paramount Picturesa.

Par je u posljednje vrijeme prolazio kroz teške trenutke u SAD-u, nisu uspjeli sklopiti nikakve velike nove poslove kojima bi zaradili novac i našli su se na meti šala u američkim medijima. Na njih su se obrušili South Park i Family Guy, Hollywood Reporter ih je proglasio najvećim gubitnicima godine, a nedavno je otkriven i značajan pad donacija njihovoj zakladi Archewell i to za čak za 8,7 milijuna funti.

Meghan je pak nedavno potpisala ugovor s William Morris Endeavour i njihovim agentom Arijem Emanuelom čiji su klijenti Dwayne The Rock Johnson, Serena Williams i druge velike zvijede, ali WME se navodno predomišlja oko toga. Također se pojavila na crvenom tepihu Varietyjeve gala večeri "Power of Women" gdje je najavila uzbudljive nove projekte nje i Harryja, no od njih zasad nema traga ni glasa.

