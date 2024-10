Poznati hrvatski rocker oženio se na jedinstvenoj lokaciji kraj Sinja, pogledajte kako je bilo na vjenčanju!

Marko Osmanović, frontment grupe G4 oženio se u prelijepom mjestu kraj Sinja, a dok su se pripremali za vjenčanje, grupa je izbacila i novu pjesmu "Stavi se na mjesto".

Nakon pet godina ljubavne veze u proljeće ove godine poznati hrvatski rocker Marko Osmanović, frontmen, gitarist i autor pjesama grupe Cota G4, zaprosio je svoju tadašnju djevojku Nelu Hrgović.

Inače, njegova sadašnja supruga stoji iza videospotova i službenih fotografija benda Cota G4 pod pseudonimom Nella Vision, pa se slobodno može reći da su Marko i Nela spojili posao i užitak pronašavši ljubav svojih života.

U trenucima dok su se pripremali za vjenčanje Cota G4 je izbacila i novu pjesmu "Stavi se na mjesto" s filmskim videospotom koji je ponovno radila Nela. Na ovoj radiofoničnoj pjesmi su uz Marka radili i članovi grupe Buđenje, Darko Bakić i Josip Radić.

U međuvremenu zaljubljeni par Nela i Marko rekao je sudbonosno "da" i otplivao u bračne vode. Dogodilo se to u prelijepom sinjskom kraju na jedinstvenoj lokaciji mjesta Gala gdje se nalazi Villa Gala koja svojim ambijentom i pogledom jednostavno oduzima dah.

Vjenčanje je proteklo onako kako je i planirano, vrijeme ih je pomazilo bez obzira na početak jeseni, a održano je u najužem krugu članova obitelji i prijatelja.

Kakvi bi to rockerski svatovi bili bez rock glazbe, a u jednom trenutku bendu se na pozornici pridružio i sam Marko te gost u svatovima, gitarist Dine Jelusića, Ivan Keller. Prvi ples mladenaca nije mogao biti romantičniji, a pjesma koja ih je pratila bila je "Can You Feel the Love Tonight" Eltona Johna koje se svi sjećamo iz filma "Kralj lavova".

Nakon avanture u Sinju koju će pamtiti vječno novopečeni par ovih dana uputit će se i na bračno putovanje, a obići će malo toplije krajeve, španjolske gradove Barcelonu, Sevillu, Kordobu i Cádiz.

