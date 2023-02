Let 3 i njihova pjesma "Mama ŠČ" sve su popularniji na službenom YouTube kanalu Eurosonga, pretekli su čak i španjolsku predstavnicu!

Pjesma ''Mama ŠČ'' grupe Let 3 objavljena je na kanalu Eurosonga, a trenutno ima 1.4 milijuna pregleda.

Grupa Let 3 i njihova pjesma "Mama ŠČ" s kojom će ove godine predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Liverpoolu goruća su tema otkako je završila Dora.

Njihov video objavljen na YouTube stranici Eurosonga trenutno imaju 1.4 milijuna pregleda te su tako pretekli španjolsku predstavnicu Blancu Palomu čija pjesma Eaea ima 1,3 milijuna pregleda.

Ispred Leta 3 trenutno je samo Norvežanka Alessandra Mele s pjesmom ''Queen of Kings'' koja ima 1,8 milijuna pregleda.

Ipak, mnogima se ne sviđa što će oni Hrvatsku predstavljati na Euroviziji pa su neki čak pokrenuli i peticiju za ukidanje njihova nastupa na Eurosongu u Liverpoolu.

"Ako ne želite da nas Let 3 predstavlja na Euroviziji s nakaradnom izvedbom, potpišite ovu peticiju", stoji u opisu peticije koja trenutačno ima malo više od 1300 potpisa.

S druge strane, pjesma "Mama ŠČ!" ne silazi s YouTube trendinga, a njihov nastup na Dori pregledan je 3,2 milijuna puta.

Iz diskografske kuće benda objavili su i službeni prijevod pjesme na engleski, koji je poslan na pregled organizatorima Eurosonga, BBC-ju i Europskoj radiodifuzijskoj uniji.

"Naša je poruka neka rat stane i neka bude puno ljubavi i mira! To je jedina poruka koju mi imamo i nosimo u srcu i u duši svojoj i to želimo prenijeti svima. Mi mislimo da svatko mora imati pravo na svoje opredjeljenje, dom, na izbor. Eto, to je ideja", objasnili su Mrle i Prlja poruku svoje pjesme za IN magazin, a otkrili su i da se ne opterećuju komentarima da ih zbog političkih konotacija treba diskvalificirati.

Obožavatelji Eurosonga ili su zgranuti ili oduševljeni pjesmom "Mama ŠČ!" - sredine nema, no prognoze su na njihovoj strani i Hrvatska se svakim danom sve više penje na kladionicama, a trenutno su na 14. mjestu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve objavila fotke u badiću, o ovim prizorima raskošnog dekoltea sigurno će se još dugo pričati: "Lele, idem odmah vježbati"

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate se Mirne Berend? Bila je jedna od naših najpopularnijih voditeljica, a sada se pojavila u javnosti nakon dugo vremena